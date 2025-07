La magia ha inizio: al via le riprese della serie tv di Harry Potter con la prima foto ufficiale

Dopo mesi di attesa e speculazioni, le riprese della serie televisiva originale targata HBO dedicata a Harry Potter sono ufficialmente iniziate. La produzione ha preso il via nei celebri Warner Bros. Studios di Leavesden, nel Regno Unito — lo stesso luogo dove furono girati anche i film della saga. Il debutto è previsto nel 2027 su HBO e HBO Max, anche nei nuovi mercati di lancio come Germania, Italia e Regno Unito.

La prima immagine del giovane Harry

A celebrare il primo ciak è stata diffusa una foto del giovane Harry Potter — interpretato da Dominic McLaughlin — che per la prima volta mostra il nuovo volto del protagonista con l’inconfondibile cicatrice a forma di saetta e gli occhiali tondi. Un’immagine simbolica che segna l’inizio di una nuova era per i fan della saga creata da J.K. Rowling, con l’obiettivo di raccontare i sette libri in forma seriale, più fedele e distesa rispetto alla versione cinematografica.

I nuovi volti nel cast

Tra i nuovi volti che si aggiungono al cast spicca Rory Wilmot, scelto per interpretare Neville Paciock, uno dei personaggi più amati per la sua evoluzione da studente timido a eroe coraggioso. Amos Kitson darà invece il volto a Dudley Dursley, il cugino prepotente di Harry, figura chiave nella sua infanzia. Nei panni di Madama Bumb, l’infermiera dal cuore grande di Hogwarts, ci sarà Louise Brealey, mentre Anton Lesser, volto già noto per ruoli intensi in The Crown e Game of Thrones, interpreterà Garrick Olivander, l’enigmatico fabbricante di bacchette.

Cosa sappiamo finora sulla serie

L’adattamento è prodotto da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. Lo showrunner sarà Francesca Gardiner (His Dark Materials), mentre Mark Mylod (Succession) dirigerà i primi episodi. J.K. Rowling figura come produttrice esecutiva, garantendo continuità con l’universo originale, ma con un maggiore distacco creativo rispetto al passato.

La serie promette di raccontare un libro per stagione, offrendo così maggiore profondità ai personaggi e alle trame secondarie.