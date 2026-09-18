Grande Fratello Vip, esordio al 16,9% di share: sabato entrano cinque nuovi concorrenti

Il Grande Fratello Vip torna su Canale 5 e si prende il primato della prima serata in termini di share, ma il debutto della nona edizione racconta una storia più articolata di quella suggerita dai numeri diffusi da Mediaset. La prima puntata, andata in onda giovedì 17 settembre con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste, è stata seguita da 1.879.000 spettatori con il 16,92% di share, salito al 18,53% sul pubblico attivo, con picchi che nel corso della lunga diretta hanno raggiunto 3.221.000 spettatori e il 25,7%.

Il reality è stato dunque il programma con la quota di share più alta della prima serata, ma non quello con il maggior numero di telespettatori: su Rai1 il film Napoli-New York di Gabriele Salvatores ha infatti raccolto circa 2,1 milioni di spettatori, fermandosi però al 13,9% di share, mentre su Rai2 la partita degli Europei maschili di pallavolo tra Italia e Slovenia ha superato quota 1,8 milioni con l’11%. Una differenza dovuta anche alla durata dei programmi, che rende particolarmente importante distinguere tra pubblico medio e percentuale di share quando si confrontano i risultati della serata.

Per il Grande Fratello Vip il dato assume però un significato ulteriore se confrontato con gli esordi precedenti. Con meno di 1,9 milioni di spettatori, quella del 17 settembre è infatti la premiere meno vista in valori assoluti nella storia del format, in onda in Italia dal 2000. Soltanto pochi mesi fa, il 17 marzo 2026, l’edizione precedente del GF Vip aveva esordito con 2.146.000 spettatori e il 18,4%, mentre il Grande Fratello partito nel settembre 2025 aveva raggiunto 2.813.000 spettatori e il 20,4%.

Un avvio quindi che permette a Canale 5 di prevalere nello share della serata, ma che conferma allo stesso tempo quanto sia diventato più difficile per il reality raggiungere i numeri delle stagioni precedenti. Diverso il risultato sulla fascia più giovane, uno dei pubblici maggiormente ricercati dalla rete: tra i 15 e i 34 anni lo share ha raggiunto il 21,76%.

Grande Fratello Vip, cosa è successo nella prima puntata

La serata del debutto è servita soprattutto a costruire il nuovo gruppo di concorrenti, dopo l’anteprima dell’Open House che nei giorni precedenti aveva già portato nel Localino della Casa Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi.

Nel corso della diretta a loro si sono aggiunti Giulia Provvedi, Moreno Morello, Megan Ria, Marina La Rosa, Simone Annicchiarico, Valeria Marini, Giacomo Gallani, Federica Morello e Giancarlo Danto, portando così a tredici il numero degli inquilini entrati nella prima fase del programma.

Non sono mancate naturalmente le prime nomination, che hanno già portato al televoto Carmen Di Pietro, Federica Morello, Giancarlo Danto e Moreno Morello, mentre le dinamiche vere e proprie della convivenza sono ancora inevitabilmente tutte da costruire.

Anche sul fronte social Mediaset registra un risultato significativo: secondo i dati comunicati dall’azienda, l’hashtag ufficiale #GFVIP ha raggiunto il primo posto tra le tendenze italiane ed è entrato sul podio degli argomenti più discussi della serata a livello mondiale, segnale di una capacità del programma di generare conversazione online che continua ad andare oltre il semplice dato televisivo.

Chi entra sabato 19 settembre al Grande Fratello Vip

Il cast, però, non è ancora completo. Il secondo appuntamento è previsto per sabato 19 settembre in prima serata su Canale 5, quando altri cinque concorrenti attraverseranno la Porta Rossa: Alex Belli, Guendalina Tavassi, Michelle Masullo, Andreas Müller e Alessandro Roncaccia.

Un gruppo nel quale spiccano soprattutto due ritorni legati direttamente alla storia del reality. Alex Belli è stato uno dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip nel 2021, mentre Guendalina Tavassi deve proprio al Grande Fratello, al quale partecipò nel 2010, una parte decisiva della sua popolarità televisiva.

Con loro entreranno Andreas Müller, ballerino e vincitore di Amici, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia. Una volta completati questi cinque ingressi, i concorrenti della nuova edizione saranno complessivamente 18.

Il calendario particolarmente serrato scelto per l’avvio della stagione proseguirà poi già lunedì 21 settembre, quando il Grande Fratello Vip tornerà nuovamente in prima serata e, con tutti gli inquilini finalmente riuniti nella Casa, comincerà la fase nella quale alle presentazioni dovranno necessariamente sostituirsi rapporti, alleanze, tensioni e storie capaci di determinare la tenuta del programma nelle prossime settimane.