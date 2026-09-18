Ecco l’America’s Cup nel golfo di Napoli: il top della vela mondiale a casa nostra

Dal 1851 a oggi, è la storia della coppa America, la più antica competizione internazionale che sbarca nei nostri mari. Tutto cominciò quando una goletta chiamata America attraversò l’oceano per andare a sfidare una barca inglese sull’isola di White. America vinse e si portò la coppa a casa, quel giorno nacque la coppa America. L’Italia la scoprì con Azzurra, la barca di Cino Ricci voluta dall’Aga Khan e da Gianni Agnelli che nel 1983 ci tenne per intere notte davanti alla tv, poi arrivò Il Moro di Venezia di Raul Gardini che con Paul Cayard conquistò la Luis Vuitton Cup, riservata agli sfidanti , fino a Luna Rossa di Patrizio Bertelli (patron di Prada) che affidò inizialmente la barca a Francesco De Angelis . Luna Rossa ha partecipato a sei edizioni della coppa America e rappresenterà l’Italia anche in questa. La coppa America diventa sempre più italiana, non solo perchè la seconda regata preliminare si svolgerà nel golfo di Napoli e perchè c’è un’imbarcazione italiana, Luna Rossa, ma anche e soprattutto perchè l’organizzazione adesso è in mano a Marzio Perrelli, manager che dalla finanza è entrato nello sport dal 2018, quando è nominato Executive Vice President di Sky Italia, come responsabile di Sky Sport. E adesso è il ceo di America’s Cup Partnership il consorzio che coordina e gestisce gli aspetti organizzativi, agonistici e commerciali dell’America’s Cup. In questo percorso si inserisce anche la scelta di Ferrarelle di legarsi al mondo della vela, diventando sponsor sia della 38ª America’s Cup che del team Emirates Team New Zealand. Una partnership che mette insieme innovazione, tecnologia, attenzione all’ambiente e lavoro di squadra, ma che assume un significato particolare anche per il legame con il territorio: la competizione arriverà infatti a Napoli, a pochi chilometri dai luoghi in cui nasce Ferrarelle, offrendo al brand l’occasione di raccontare un’eccellenza italiana su un palcoscenico internazionale senza perdere il legame con le proprie origini. Appuntamento a Napoli dal 24 al 27 settembre.

Le barche

Per chi si è perso le ultime edizioni della coppa America dimenticatevi le barche degli anni 80, la tecnologia fa passi da gigante e le barche di oggi sembrano volare sull’acqua: sono gli gli Ac75, delle barche incredibili e vederle planare sull’acqua è veramente spettacolare. Sono barche sempre più veloci e ai team verrà data la possibilità di fare delle piccole modifiche ma sempre dentro certi tempi regolamentari. La novità è che è stato ridotto l’equipaggio da 8 a 5 con una donna nell’equipaggio e poi ci sarà un ospite a bordo che potrà essere l’armatore o un personaggio famoso scelto dal team. Le regate di Cagliari hanno avuto un grande successo di pubblico e a Napoli c’è già grande entusiasmo per l’avvenimento ormai dietro l’angolo. Copertura televisiva assicurata da Rai e Sky.

Chi partecipa

Sono sei i team che parteciperanno alle regate di Napoli: i detentori del trofeo di Emirates Team New Zealand (Nuova Zelanda) e poi gli sfidanti Luna Rossa Prada Pirelli (Italia), GB1 / GB One Challenge (Gran Bretagna) – Il Challenger of Record, Alinghi Red Bull Racing (Svizzera), K-Challenge (Francia), American Racing Challenger (Stati Uniti) – Il team statunitense recentemente aggiunto alla competizione.

La barca italiana Luna Rossa che parteciperà alle regate di Napoli (Photo by Antonella Panella/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images)

Il Vespucci a Napoli

Il Vespucci torna a Napoli per Coppa America. Tutto è pronto per il suo arrivo domenica prossima al molo Beverello. E da ieri sono aperte le prenotazioni per salire a bordo della nave più bella del mondo, che inizieranno lunedì. Per il Vespucci è già tempo di prepararsi alla cerimonia che vede il veliero nel ruolo ufficiale di ambasciatore italiano nei giorni di Coppa America. La nave resterà nel golfo di Napoli a farsi inquadrare dalle telecamere di tutto il mondo fino al 25 settembre, con un calendario serrato di eventi che la inseriscono tra i protagonisti della preregata, anteprima del grande evento dell’America’s Cup del luglio 2027.