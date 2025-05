Eurovision, tutti pazzi per Lucio Corsi, Tommy Cash e le nonne ballerine: ecco chi vincerà

Manca davvero poco all’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest, che si terrà nella suggestiva cornice della St. Jakobshalle Arena di Basilea. Si parte martedì 13 maggio con la prima semifinale, mentre il gran finale è previsto per sabato 17 maggio. Gli occhi sono puntati su chi si aggiudicherà il titolo, ma anche su come si comporterà l’Italia, rappresentata dal cantautore toscano Lucio Corsi.

Arrivato secondo a Sanremo 2025, dietro a Olly e davanti a Brunori Sas, Corsi si presenta all’Eurovision come un possibile outsider. Le quote degli esperti di Sisal lo danno vincente a 50,00, la stessa quota assegnata ad altri due concorrenti curiosamente legati all’Italia: Gabry Ponte, che gareggia per San Marino, e il gruppo albanese Shkodra Elektronike.

Lucio Corsi è uno degli artisti più singolari e originali del panorama musicale italiano contemporaneo. Con il suo stile a metà tra il rock raffinato e l’estetica bohémien chic, unito a un immaginario poetico e surreale, ha conquistato una fetta di pubblico sempre più ampia. A Sanremo ha stupito tutti arrivando all’Ariston a piedi, truccandosi da solo, e imbottendo le spalle della giacca con due pacchetti di patatine. Chissà se anche a Basilea deciderà di sorprenderci con uno dei suoi gesti eccentrici…

Proprio con questa semplicità, lo scorso 4 maggio, Corsi ha salutato il suo pubblico nell’ultima data del club tour a Milano, salendo sul palco insieme alla sua band composta da sei musicisti: Iacopo Nieri (pianoforte e cori), Giulio Grillo (tastiere e cori), Filippo Scandroglio (chitarra), Marco Ronconi (batteria), Filippo Caretti (basso e cori), e Carlo Maria Toller (polistrumentista e cori).

Il suo look è ormai inconfondibile: volto truccato di bianco, capelli lunghi sciolti e abiti che richiamano il gotico e il mondo visionario di Tim Burton. A Basilea, Corsi presenterà “Volevo essere un duro” fuori concorso durante la semifinale del 13 maggio, per poi gareggiare ufficialmente nella finale del 17.

Con lui, a tenere alta la bandiera tricolore, anche Gabry Ponte, protagonista pochi giorni fa a Roma per il concerto del Primo Maggio. Il celebre DJ rappresenterà San Marino con il brano “Tutta l’Italia”, sigla ufficiale di Sanremo 2025 scelta da Carlo Conti.

Le possibili sorprese

Tra i possibili outsider che potrebbero rubare la scena c’è Tommy Cash, il cantante estone che ha spopolato anche in Italia con il brano Espresso Macchiato, una canzone ironica e provocatoria, ricca di riferimenti agli stereotipi italiani. La sua vittoria è quotata 33,00, alla pari con Finlandia e Belgio.

Cash è in tour per l’Italia per promuovere il brano e farsi conoscere meglio. Nelle scorse settimane ha fatto parlare di sé anche per un curioso episodio: un gruppo di anziane signore di Ostuni, dell’associazione “Il Filo di Arianna”, è diventato virale sui social con un balletto sulle note di Espresso Macchiato. L’artista aveva ironicamente annunciato che sarebbero state le sue ballerine all’Eurovision. Poi, durante un’intervista con Alessandro Cattelan, ha dichiarato di volerle davvero con sé sul palco.

In effetti, il gruppo ha incontrato l’artista durante il Concerto del Primo Maggio a Taranto, ballando insieme a lui.

Tuttavia, nelle prime immagini delle prove a Basilea, non si intravede traccia delle simpatiche “nonnine”. Conoscendo Tommy Cash, però, è difficile fare previsioni: una sorpresa nella finalissima del 17 maggio non è affatto da escludere… se supererà la semifinale.

Il grande favorito dell’Eurovision 2025

Secondo i bookmaker, la grande favorita per la vittoria finale è la Svezia, data a 2,00 su Sisal.it. Il Paese punta tutto sul trio comico KAJ, che porta in gara un brano intitolato Bara Bada Bastu, interamente in lingua svedese – una novità assoluta dal 1998. Il brano si ispira all’epadunk, uno stile musicale elettronico tipico del Nord Europa, arricchito da testi ironici. Il messaggio? Lasciare andare i problemi… e concedersi una bella sauna.