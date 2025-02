Tommy Cash, chi è il cantante del brano che ha fatto scandalo in Italia "Espresso Macchiato"

Caffè, spaghetti e mafia: il ritratto dell'Italia dipinto da Tommy Cash non è stato accolto con favore dal pubblico italiano. L'artista estone, che rappresenterà il suo paese all'Eurovision Song Contest 2025, ha presentato il brano "Espresso Macchiato", una canzone che mescola parole in italiano, pronunciate in modo volutamente maccheronico, e inglese rudimentale, giocando su una serie di stereotipi legati all'Italia: il caffè, il tabacco, gli spaghetti e persino la mafia.

In un'intervista, Tommy Cash ha dichiarato di aver scritto questo pezzo con l'intento di vincere l'Eurovision, che prenderà il via il 13 maggio a Basilea, in Svizzera. Il motivo che lo abbia spinto a scegliere proprio l'Italia come tema della sua canzone resta poco chiaro, ma l'artista ha spiegato di essere un grande appassionato di caffè: «Ne bevo sei tazze al giorno».

Nonostante la percezione diffusa che il brano sia una provocazione ai danni della cultura italiana, "Espresso Macchiato" ha scalato rapidamente le classifiche, posizionandosi al primo posto nella "Viral 50 Italia" su Spotify.

La questione dei riferimenti stereotipati ha suscitato reazioni in ambito politico. Il vicepresidente del Senato, il leghista Gian Marco Centinaio, ha chiesto apertamente l'esclusione del brano dalla competizione: «Chi insulta l’Italia deve restare fuori dall’Eurovision», ha scritto su Instagram. «Questo cantante estone si è qualificato con un brano in cui parla in un italiano maccheronico di qualcuno che si è arricchito solo bevendo caffè e “sudando come un mafioso”. Dovrebbe venire in Italia a vedere come lavora la gente perbene prima di permettersi di scrivere canzoni così stupide e piene di stereotipi. Se c’è qualcuno che ha trovato il modo di fare soldi facili insultando e approfittando degli altri, questo è lui. È questa l’idea di fratellanza europea che hanno in mente gli organizzatori dell’Eurofestival? Spero proprio che gli impediscano di partecipare».

Anche il Codacons, associazione a difesa dei consumatori, ha deciso di intervenire, presentando un esposto ufficiale all’European Broadcasting Union. «Pur rispettando la libertà di espressione artistica, è necessario considerare l’impatto che un testo del genere potrebbe avere sul pubblico internazionale», si legge nel comunicato. Il brano, secondo l’associazione, ripropone «cliché negativi associati alla cultura italiana, come il legame tra l’Italia e la mafia, e fa riferimento in maniera stereotipata a simboli come il caffè e gli spaghetti». Il Codacons chiede quindi un intervento: «Se le canzoni con contenuti sessisti sono state escluse, non sarebbe opportuno escludere anche un brano che offende un’intera cultura e rischia di diffondere messaggi errati?».

E pure il pubblico si è diviso: sui social media, l'hashtag #BoycottTommyCash e #EspressoMacchiatoOut sono diventati virali, con utenti che criticano aspramente la canzone, mentre altri la difendono come una forma di satira leggera.

La conduttrice televisiva Caterina Balivo si è unita al coro delle critiche con un video pubblicato sui social: «Tommy Cash parteciperà all’Eurovision per l’Estonia con una canzone che si chiama Espresso Macchiato. Mi sto per arrabbiare con questo Tommy Cash, perché con questa canzone prende in giro l’Italia in una maniera pazzesca. La mafia, gli spaghetti, l’ostentazione degli italiani. Indigniamoci!».

Dal canto suo, Tommy Cash ha difeso il brano, sostenendo che il suo intento non fosse quello di offendere, ma piuttosto di ironizzare sugli stereotipi con un approccio satirico. «L'arte deve essere libera di esprimersi, anche quando affronta temi scomodi», ha dichiarato in un’intervista. «Non voglio offendere nessuno, ma semplicemente proporre una lettura diversa della realtà».

Nonostante le proteste e le richieste di squalifica, la sua partecipazione all’Eurovision 2025 è stata confermata.

Ma chi è davvero Tommy Cash

Tomas Tammemet, in arte Tommy Cash, è nato nel 1991 a Kopli, un sobborgo operaio di Tallinn. Ha raccontato di essere stato più volte fermato dalla polizia per graffiti illegali e di essere stato espulso da scuola per abuso di droghe, senza mai conseguire il diploma. Artista poliedrico, musicista e ballerino, si definisce un performer concettuale e ha debuttato nel mondo della musica nel 2012. Il suo album più celebre, "¥€$", è stato pubblicato nel 2018.

Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare di lui a causa della vittoria all'Eesti Laul, il concorso nazionale che seleziona il rappresentante dell'Estonia all'Eurovision Song Contest. Mentre in Italia Olly trionfava al Festival di Sanremo, Cash si assicurava un posto sul palco di Basilea il prossimo 13 maggio con il brano "Espresso Macchiato". Non è la prima volta che l'Estonia porta all'Eurovision canzoni contenenti frasi in italiano: nel 2018 Elina Nechayeva aveva presentato "La Forza", mentre nel 2019 Laura Põldvere e Koit Toome si erano esibiti con "Verona", scritto con il contributo del musicista italiano Maurizio D'Agapito. Tuttavia, il caso di Tommy Cash sta facendo discutere più per il suo approccio ironico e parodistico. Il rapper, spesso definito "Kanye East" per la sua attitudine sopra le righe, è noto per testi sessualmente espliciti e video musicali provocatori.

Nonostante la viralità del pezzo, "Espresso Macchiato" ha diviso il pubblico. I fan storici del rapper lo hanno criticato per il suo stile troppo pop, ma il brano ha comunque conquistato la vetta delle classifiche. Il video ufficiale, che cita ironicamente un celebre filmato di Andy Warhol, mostra Cash mentre estrae un bicchiere di caffè da una busta di carta, lo zucchera e lo beve con espressione solenne, accentuando la parodia. Su YouTube ha già superato 2 milioni di visualizzazioni, e i commenti sotto il video oscillano tra l'ironico e il divertito. Tuttavia, in Italia la canzone ha suscitato qualche polemica, soprattutto per la strofa "I'm sweating like a mafioso", che ha irritato alcuni ascoltatori.

Ma Tommy Cash non si limita a provocare nel mondo della musica, ma continua a sconvolgere anche nel panorama della moda. La sua carriera si distingue per una forte contaminazione tra musica, arte e moda.In ogni occasione, sfrutta le sfilate come palcoscenico per le sue performance artistiche. Alla presentazione della collezione Diesel Primavera-Estate 2024, si è presentato vestito con abiti sporchi, un solo scarponcino e ha spinto un carrello della spesa carico di sacchetti, simulando l'aspetto di un senzatetto. Questo gesto ha suscitato critiche per il presunto tono insensibile e offensivo.

Non è la prima volta che l'artista estone genera dibattito nel settore della moda. Ha collaborato con Maison Margiela e John Galliano per realizzare capsule collection eccentriche, tra cui pantofole a forma di pagnotta di pane e accessori ispirati ai noodles secchi, mescolando ironia e alta moda. Ha inoltre partecipato a progetti con Rick Owens e Michèle Lamy, comparendo in scatti provocatori che sfidano le convenzioni estetiche.

Considerato il re dei front row e dei photocall, Tommy Cash ha collezionato una serie di apparizioni iconiche. Qualche esempio? Durante la Paris Fashion Week 2023, si è presentato vestito da Anna Wintour all'evento speciale di Isamaya Lips; per la sfilata di Paco Rabanne ha decorato il viso con un impressionante numero di piercing, mentre alla passerella di Rick Owens ha indossato una protesi a forma di vagina, suscitando grande clamore. E ancora, si è presentato nudo con un ciuccio in bocca su un passeggino alla sfilata di Marine Serre, travestito da Cugino Itt alla Fashion Week, da pilota di Formula 1 per Acne Studios e carico di shopping bag griffate alla sfilata Artisanal di Maison Margiela.





Le sue scelte stilistiche, spesso al limite del convenzionale, pongono interrogativi sull'etica e sull'inclusività nel mondo della moda. Mentre alcuni ne apprezzano l'audacia e la capacità di sfidare le norme, altri le ritengono provocazioni fini a se stesse, destinate più a scandalizzare che a innovare. Un po' come sta succedendo con "Espresso Macchiato", brano che, nel bene e nel male, ha già lasciato il segno.