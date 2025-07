Emily in Paris sbarca a Venezia: le riprese della quinta stagione continuano in Italia

Dopo aver conquistato Parigi e vissuto la dolce vita a Roma, Emily in Paris si prepara a incantare un nuovo gioiello italiano: Venezia. Le riprese della quinta stagione toccheranno la città lagunare tra il 5 e il 15 agosto 2025, come annunciato da Luca Zaia, governatore del Veneto. La produzione è attualmente in fase di location scouting, con il regista Andrew Fleming accompagnato dalla Veneto Film Commission e dalla casa di produzione locale 360 Degrees Film.



«È un motivo di orgoglio vedere i talenti veneti valorizzare il proprio territorio e portare il nome di Venezia e del Veneto nelle case di milioni di spettatori nel mondo», ha dichiarato Zaia. L’arrivo della troupe in laguna avviene in un momento in cui Venezia è sotto i riflettori internazionali, anche per eventi mediatici come il recente matrimonio di Jeff Bezos, che ha sollevato polemiche legate all’overturismo e alla gentrificazione.

Tra Trinità dei Monti e Campo Santa Margherita: l’Italia di Emily

Le riprese della quinta stagione sono iniziate a maggio a Roma, dove Emily si è trasferita per dirigere la sede italiana dell’Agenzia Grateau. Il soggiorno romano è l’occasione per un nuovo capitolo nella sua vita professionale — e sentimentale. Accanto a lei c’è Marcello, affascinante erede di una storica azienda di cashmere.

Set iconici come Villa Borghese, la Fontana di Trevi e il Pantheon fanno da sfondo al nuovo racconto visivo della serie, che alterna stile parigino e glamour italiano. A giugno, il cast è tornato a Parigi per proseguire con le scene ambientate nella capitale francese, mantenendo così saldo il legame con la città che ha lanciato la serie al successo.

Spoiler dalla stagione 5: triangoli e nuovi orizzonti

La nuova stagione riparte pochi giorni dopo il finale della quarta. Emily è ormai divisa tra due mondi: da un lato la stabilità — apparente — della relazione con Marcello a Roma, dall’altro i legami mai risolti con Gabriel e Alfie, che tornano a orbitare nella sua vita.

Il trasferimento temporaneo a Venezia porterà un nuovo equilibrio? Tra gondole, palazzi affrescati e romanticismo riflesso sui canali, la città si preannuncia come il teatro ideale per scelte decisive.

Sul piano lavorativo, il futuro dell’Agenzia Grateau è più incerto che mai, mentre nuovi personaggi legati al mondo della moda e del design italiano faranno il loro ingresso, promettendo colpi di scena in pieno stile Darren Star.

Emily, l’Italia e la diplomazia pop

Il successo globale di Emily in Paris non si misura solo in ascolti, ma anche nell’impatto culturale. Lo scorso anno, il presidente francese Emmanuel Macron aveva dichiarato che la Francia avrebbe «lottato duramente» per mantenere la serie nel Paese, innescando un’amichevole rivalità con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Ora, alla lista degli “antagonisti” si aggiunge anche Luca Zaia, fiero di aver portato il brand Emily nel cuore del Veneto.