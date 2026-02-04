Apple TV alza l’asticella: nel 2026 serie evento, cinema d’autore e sport globale ridisegnano lo streaming

Nel 2026 Apple TV non si limita a programmare contenuti: costruisce un ecosistema culturale. La lineup presentata a Los Angeles durante l’Apple TV Press Day segna un cambio di passo netto nel panorama dello streaming globale, con un’offerta che intreccia serialità di alto profilo, cinema d’autore e sport dal vivo, trasformando la piattaforma in un hub editoriale sempre più riconoscibile e identitario.
La promessa è chiara: nuove uscite ogni settimana, grandi ritorni e titoli capaci di parlare a pubblici diversi senza rinunciare a una firma curatoriale precisa.
Serie cult, ritorni attesissimi e nuovi racconti al femminile
Il cuore della strategia Apple TV resta la serialità. Tra i ritorni più attesi spicca la quarta stagione di Ted Lasso, pronta a riaprire il suo universo emotivo e sportivo con una svolta narrativa che guarda al calcio femminile. Accanto a lei, continuano a espandersi mondi narrativi già solidi come Shrinking, For All Mankind, Sugar e Your Friends & Neighbors, confermando una fiducia strutturale nelle storie di lungo respiro.
Ma il 2026 è anche l’anno delle nuove protagoniste. Imperfect Women – Le mie amiche del cuore porta su Apple TV un thriller psicologico al femminile, mentre Lucky, con Anya Taylor-Joy, trasforma la fuga e l’identità in una questione morale prima ancora che narrativa. Racconti dove il genere è solo un punto di partenza, mai un recinto.
Il cinema Apple: tra A24, grandi registi e star globali
Sul fronte cinematografico, Apple TV rafforza il suo posizionamento come casa del cinema d’autore contemporaneo. Eternity, realizzato in collaborazione con A24, gioca con l’aldilà come spazio emotivo e decisionale, mentre Outcome segna il ritorno dietro la macchina da presa di Jonah Hill in una dark comedy sul culto dell’immagine e della colpa.
Il calendario si allunga fino all’autunno con titoli ad alto potenziale pop come Matchbox The Movie e Way of the Warrior Kid, dimostrando come Apple TV stia lavorando su un equilibrio preciso: prestigio critico e accessibilità mainstream, senza scivolare nella serializzazione industriale.
Formula 1 e sport dal vivo: Apple entra in pole position
Il vero segnale di svolta, però, arriva dallo sport. Dopo il successo globale di F1: Il film, Apple TV diventa partner ufficiale per la trasmissione negli Stati Uniti della stagione 2026 di Formula 1. Un’operazione che va oltre i diritti: è storytelling sportivo, è costruzione di immaginario, è continuità tra cinema e diretta.
La Formula 1 si affianca così a Major League Soccer e Friday Night Baseball, rafforzando l’idea di Apple TV come piattaforma capace di tenere insieme intrattenimento premium e appuntamenti live globali.
Una strategia editoriale, non solo un catalogo
Con oltre 690 premi vinti e più di 3.200 nomination complessive, Apple TV entra nel 2026 con una consapevolezza nuova: non serve produrre di più, serve produrre meglio. La lineup presentata racconta una piattaforma che pensa come un editore, seleziona come un festival e distribuisce come un broadcaster globale.
Apple TV: lineup 2026 – tutti i titoli annunciati
Serie e nuove stagioni (Apple Originals)
- Shrinking – Stagione 3
- L’ultima cosa che mi ha detto – Stagione 2 (20 febbraio 2026)
- Monarch: Legacy of Monsters – Stagione 2 (27 febbraio 2026)
- Imperfect Women – Le mie amiche del cuore (18 marzo 2026)
- For All Mankind – Stagione 5 (27 marzo 2026)
- Your Friends & Neighbors – Stagione 2 (3 aprile 2026)
- Criminal Record – Stagione 2 (22 aprile 2026)
- Widow’s Bay (29 aprile 2026)
- Maximum Pleasure Guaranteed (20 maggio 2026)
- Cape Fear (5 giugno 2026)
- Sugar – Stagione 2 (19 giugno 2026)
- Lucky (15 luglio 2026)
- Ted Lasso – Stagione 4 (estate 2026)
Film originali (Apple Original Films)
- Eternity (13 febbraio 2026)
- Outcome (10 aprile 2026)
- The Dink (24 luglio 2026)
- Mayday (4 settembre 2026)
- Matchbox The Movie (9 ottobre 2026)
- Way of the Warrior Kid (20 novembre 2026)
Sport dal vivo su Apple TV
- Formula 1 – stagione 2026 (trasmissione negli Stati Uniti)
- Major League Soccer (MLS) – tutte le partite disponibili
- Friday Night Baseball (MLB)