Trump e Petro, tregua diplomatica alla Casa Bianca e un vertice “positivo” tra Stati Uniti e Colombia

Sembra scoppiata la pace tra Donald Trump e Gustavo Petro. Il presidente americano ha infatti avuto parole di zucchero per l’omologo colombiano, dopo averlo ricevuto martedì alla Casa Bianca. “Abbiamo avuto un incontro molto positivo”, ha detto Trump. “L’ho trovato fantastico”, ha aggiunto, riferendosi a Petro, che ha a sua volta definito “molto positivo” il faccia a faccia con l’inquilino della Casa Bianca. In particolare, il presidente colombiano ha rivelato di aver discusso con Trump di vari temi: dalla possibilità di esportare il gas venezuelano attraverso la Colombia alla lotta al narcotraffico, passando per un’eventuale mediazione statunitense volta a placare le tensioni commerciali in corso tra Bogotà e Quito.

Eppure, nei mesi scorsi, i rapporti tra i due presidenti erano stati tutt’altro che idilliaci. Petro aveva duramente criticato gli attacchi del Pentagono in area caraibica contro delle imbarcazioni accusate di traffico di droga. Aveva poi deprecato la cattura di Nicolas Maduro, definendo inoltre Trump un “complice del genocidio” a Gaza. In questo clima, a ottobre scorso, il Dipartimento del Tesoro americano aveva imposto delle sanzioni allo stesso Petro. “Da quando il presidente Gustavo Petro è salito al potere, la produzione di cocaina in Colombia è esplosa al ritmo più alto degli ultimi decenni, inondando gli Stati Uniti e avvelenando gli americani”, aveva dichiarato, nell’occasione, il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent.

E allora che cosa è successo? È successo che il rilancio della Dottrina Monroe, promosso da Trump, sta dando i suoi frutti. Dalle pressioni su Panama per spingerla a uscire dalla Belt and Road Initiative alla cattura di Maduro, la Casa Bianca ha di fatto man mano portato vari Paesi dell’America Latina a riallinearsi in senso conservatore o comunque filo-statunitense (si pensi solo alle ultime elezioni in Cile e in Bolivia). È in questo quadro che probabilmente il socialista Petro ha maturato la convinzione di non poter continuare nel suo muro contro muro con la Casa Bianca.

Non va del resto trascurato che storicamente Bogotà è una stretta alleata di Washington in America Latina. Tuttavia, come abbiamo visto, negli ultimi dodici mesi i rapporti tra le due capitali erano diventati assai tesi. Senza poi trascurare che l’attuale presidente colombiano ha notevolmente rafforzato i legami tra Bogotà e Pechino. Era del resto maggio dell’anno scorso, quando la Colombia è entrata a far parte della Belt and Road Initiative. È quindi evidente come la Casa Bianca punti ad allentare le relazioni tra Colombia e Cina. Tutto questo, mentre, dall’altra parte, l’ammorbidimento di Petro nei confronti di Trump è probabilmente dovuto al timore di un crescente isolamento a livello regionale.