Giornata dei Single, 8 persone in coppia su 10 sognano di tornare libere: ecco perché

Nella Giornata dei Single dell’11 novembre, un sondaggio Gleeden rivela che il 76% degli iscritti intervistati in coppia vorrebbe tornare single per 24 ore. A frenare il desiderio di libertà sono soprattutto il carovita, i figli e la sicurezza economica. E le donne sembrano sentire più degli uomini il bisogno di indipendenza.

L’amore tiene unite le coppie, ma a volte è il conto in banca a impedire che si separino. Tra affitti sempre più impegnativi, mutui, figli e spese quotidiane, tornare single può diventare un lusso che non tutti possono permettersi. E così, proprio mentre l’11 novembre si celebra la Giornata Internazionale dei Single, emerge un paradosso: c’è chi vive una relazione stabile ma sogna, almeno per un giorno, di ritrovare la propria indipendenza.

A raccontarlo è un sondaggio condotto da Gleeden, piattaforma di incontri extraconiugali, tra 2.435 iscritti che hanno dichiarato di essere sposati o impegnati in una relazione. Alla domanda su cosa farebbero se potessero tornare single per 24 ore, il 76% ha risposto che sceglierebbe di farlo. Una percentuale che sale all’85% tra le donne, mentre tra gli uomini si ferma al 66%.

Numeri significativi per comprendere i desideri di questa particolare comunità di utenti, ma che richiedono una precisazione: l’indagine è stata realizzata tra gli iscritti all’app e non su un campione rappresentativo della popolazione italiana. I risultati, quindi, non possono essere estesi a tutte le coppie del Paese.

Giornata dei Single, perché tante persone in coppia vorrebbero tornare libere?

Il dato più interessante non riguarda soltanto il desiderio di tornare single, ma soprattutto le ragioni che spingono gli intervistati a rimanere nella relazione.

Contrariamente all’immagine romantica secondo cui sarebbe l’amore a rappresentare il principale collante di una coppia, tra gli utenti che hanno partecipato al sondaggio prevalgono le preoccupazioni economiche.

Il 34% indica il costo della vita come principale ostacolo alla possibilità di tornare single. Affitto, mutuo e spese quotidiane pesano sulle scelte sentimentali, soprattutto quando separarsi significa dover sostenere autonomamente costi che prima venivano condivisi.

Tra le donne questa percentuale raggiunge il 37%.

Al secondo posto si trovano i figli, indicati dal 24% degli intervistati. Soltanto al terzo compare l’amore per il partner, con il 22%. Seguono la paura della solitudine, al 17%, e il timore del giudizio altrui, al 3%.

Una graduatoria che suggerisce quanto le relazioni possano essere influenzate da fattori che vanno oltre i sentimenti. Non significa necessariamente che l’amore sia scomparso, ma che la possibilità concreta di scegliere una vita diversa dipende anche dalle condizioni materiali.

Il carovita pesa sulle relazioni: vivere da single può costare troppo

C’è un altro dato che aiuta a comprendere il rapporto tra indipendenza e stabilità economica.

Quando viene chiesto agli intervistati cosa non vorrebbero perdere della vita di coppia, il 39% indica la sicurezza economica. Tra le donne il dato sale al 45%.

Seguono la famiglia, al 29%, la stabilità, al 20%, e la compagnia, al 13%.

Il quadro che emerge è quello di una relazione che non rappresenta soltanto una scelta sentimentale, ma anche una forma di organizzazione della vita quotidiana. Condividere una casa, dividere le bollette e affrontare insieme le spese può rendere più sostenibile il bilancio familiare.

La prospettiva di una separazione, al contrario, comporta spesso la necessità di trovare un’altra abitazione e riorganizzare completamente le proprie risorse.

È una dimensione che può trasformare la libertà individuale in una questione economica, soprattutto quando nella coppia ci sono figli o impegni finanziari di lungo periodo.

Le donne desiderano più libertà degli uomini: cosa manca nella vita di coppia

Una delle differenze più evidenti del sondaggio riguarda il modo in cui uomini e donne immaginano la propria indipendenza.

L’85% delle donne intervistate sceglierebbe di tornare single per un giorno, contro il 66% degli uomini. Ma è soprattutto nelle risposte su ciò che manca della vita da single che emergono esigenze differenti.

Per il 23% delle donne il desiderio principale è non dover pensare continuamente all’altra persona, una risposta indicata soltanto dal 7% degli uomini.

Anche il bisogno di avere tempo per sé mostra una distanza significativa: viene citato dal 20% delle donne contro l’8% degli uomini.

Questi risultati possono essere letti anche alla luce del peso delle responsabilità quotidiane e della gestione della relazione, pur senza dimostrare che sia questa la causa delle differenze rilevate.

Il desiderio di indipendenza, dunque, non coincide necessariamente con la ricerca di un nuovo partner. Può significare semplicemente voler recuperare spazi personali, tempo libero e la possibilità di prendere decisioni senza doverle continuamente condividere.

Cosa farebbero gli italiani se tornassero single per 24 ore?

La domanda posta da Gleeden immagina una libertà temporanea, limitata a un solo giorno. Ed è proprio questo elemento a rendere particolarmente interessante il confronto tra le risposte.

Tra le donne, il 29% sceglierebbe di concedersi un viaggio. Tra gli uomini prevale invece la voglia di flirtare, indicata dal 28%, seguita dal desiderio di trascorrere del tempo con gli amici, al 22%.

Anche lo shopping rappresenta una possibile forma di libertà: lo sceglierebbe il 13% delle donne, contro appena il 3% degli uomini.

E quanto sarebbero disposti a spendere per questa giornata tutta per sé?

Il 66% degli intervistati dichiara che spenderebbe più di 150 euro, il 27% tra 50 e 150 euro e soltanto il 7% meno di 50 euro.

Un dato curioso, considerando che proprio le difficoltà economiche vengono indicate come il principale motivo per cui molti non vorrebbero o non potrebbero rinunciare alla stabilità della coppia.

Dopo quanti anni di relazione si comincia a desiderare più indipendenza?

Il bisogno di ritrovare i propri spazi non sembra emergere soltanto dopo molti anni di convivenza o matrimonio.

Secondo il sondaggio, il 38% degli intervistati colloca questo desiderio dopo due o tre anni di relazione, mentre complessivamente il 56% dichiara di averlo avvertito entro i primi tre anni.

Soltanto il 13% afferma di non sentire la mancanza di nulla della vita da single.

«A tenere uniti i rapporti sentimentali di lungo periodo è più la difficile congiuntura economica che l’amore», sostiene Sybil Shiddell, country manager di Gleeden in Italia, commentando i risultati.

Si tratta di un’interpretazione proposta dalla società sulla base delle risposte raccolte, non di una conclusione generalizzabile a tutte le relazioni.

Essere single è davvero sinonimo di libertà?

La Giornata dei Single diventa così un’occasione per interrogarsi su come siano cambiate le aspettative nei confronti della vita di coppia.

Il desiderio di autonomia non equivale necessariamente alla volontà di interrompere una relazione. Voler trascorrere 24 ore senza obblighi sentimentali è diverso dal voler lasciare definitivamente il proprio partner.

È una distinzione fondamentale per leggere correttamente i dati: il 76% rilevato da Gleeden ha espresso una preferenza in uno scenario ipotetico e temporaneo, non l’intenzione concreta di separarsi.

Resta però una questione interessante, soprattutto in un periodo in cui il costo della vita può incidere sulle scelte personali: quanto è libera una decisione sentimentale quando la stabilità economica dipende anche dalla relazione?

Tra bisogno di indipendenza, responsabilità familiari e desiderio di sicurezza, il confine tra restare insieme per scelta e farlo per necessità può diventare difficile da individuare.

Ed è forse proprio questo il tema più significativo della Giornata dei Single: non soltanto la libertà di vivere senza un partner, ma anche quella di poter scegliere una relazione senza che siano esclusivamente le condizioni economiche a determinarla.