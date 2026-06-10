Leggere, annotare, creare: così Kindle cambia il concetto di taccuino digitale

Scrivere a mano libera, evidenziare, riflettere: ma senza le distrazioni di un tablet. Amazon evolve la sua visione di produttività rilassata portando in Italia la nuova famiglia Kindle Scribe. La vera stella del debutto è il Kindle Scribe Colorsoft, che per la prima volta veste di colore schizzi e annotazioni. Insieme a lui, i rinnovati modelli standard (con e senza illuminazione frontale) si presentano più sottili, veloci e reattivi, promettendo un comfort di lettura e scrittura mai provato prima. La nuova gamma offre tutte le funzionalità che hanno reso Kindle Scribe così apprezzato: taccuino e Kindle in un unico dispositivo, con accesso immediato a milioni di titoli tramite il Kindle Store.

L’identikit dei nuovi Kindle

Il nuovo Kindle Scribe è ultrasottile (5,4 mm), ultraleggero (400 g) e offre una velocità superiore del 40% nella scrittura e nel cambio di pagina, oltre a uno schermo antiriflesso più ampio da 11 pollici. La gamma presenta il doppio dei LED per un’illuminazione uniforme, uno schermo con superficie ruvida che offre una sensazione naturale durante la scrittura, una parallasse ridotta al minimo e un nuovo chip quad-core con tecnologia di visualizzazione Oxide.

Kindle Scribe Colorsoft offre un’esperienza di scrittura a colori ancora più fluida e naturale grazie alla tecnologia di visualizzazione Colorsoft personalizzata e a un nuovo motore di rendering. I colori sono piacevoli per gli occhi e la durata della batteria garantisce un’autonomia di diverse settimane, senza bisogno di aprire e chiudere app o di ricevere notifiche che potrebbero distrarre dalla lettura.

Un nuovo spazio per pensare, creare e organizzare le idee

Che si tratti di un progetto professionale, di un obiettivo personale o di un’idea da sviluppare, gli italiani guardano al futuro con ambizione. Una recente ricerca commissionata da Amazon evidenzia infatti come la maggior parte abbia obiettivi da raggiungere (77%), ma che il percorso verso risultati concreti sia spesso ostacolato da distrazioni, difficoltà di concentrazione e dalla crescente frammentazione della quotidianità.

Tra chi utilizza strumenti per organizzare il proprio lavoro e le proprie idee, emergono con chiarezza le caratteristiche più ricercate: la possibilità di catturare e organizzare rapidamente i pensieri (29%), un ambiente privo di distrazioni e notifiche (24%) e uno spazio che favorisca concentrazione e chiarezza mentale (21%). Più che un’ulteriore app, ciò che molti cercano è un luogo dedicato al pensiero, alla pianificazione e alla creatività. Kindle Scribe nasce proprio per rispondere a queste esigenze, combinando la naturalezza della scrittura su carta con strumenti progettati per aiutare le persone a organizzare idee, progetti e obiettivi senza interruzioni.

Tutte le nuove funzionalità dei Kindle Scribe

I dispositivi della gamma includono un taccuino integrato con strumenti basati sull’intelligenza artificiale:

Una pagina iniziale completamente rinnovata con «Quick Notes» per annotare idee ovunque ci si trovi.

con «Quick Notes» per annotare idee ovunque ci si trovi. Supporto per Google Drive e OneDrive per importare facilmente documenti, creare note ed esportarli come PDF.

per importare facilmente documenti, creare note ed esportarli come PDF. Ricerca basata sull’intelligenza artificiale tra i taccuini, con riassunti e domande di approfondimento.

tra i taccuini, con riassunti e domande di approfondimento. Integrazione con OneNote per esportare le note come testo o immagini.

per esportare le note come testo o immagini. 10 colori per la penna , 5 colori per l’evidenziatore e un nuovo strumento di sfumatura per gli artisti.

, 5 colori per l’evidenziatore e un nuovo strumento di sfumatura per gli artisti. Area di lavoro per organizzare documenti, taccuini e libri in un unico spazio.

Prezzi e disponibilità

Tutti i dispositivi, dotati di penna premium – pronta all’uso senza necessità di configurarla o caricarla – sono da oggi disponibili su Amazon.it ai seguenti prezzi: Kindle Scribe con 32 GB di memoria è disponibile a partire da 519,99 €; Kindle Scribe Colorsoft con 32 GB di memoria è disponibile a partire da 649,99 €; Kindle Scribe senza luce frontale è disponibile al prezzo di 449,99 €.