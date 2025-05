Netflix ti legge nel pensiero (quasi): ecco la nuova era dello streaming intelligente

Nuova interfaccia, AI generativa e consigli super personalizzati… Netflix cambia look (e cervello). Ecco come lo streaming diventa più intelligente (e ti conosce meglio di te stesso)

Prima Whatsapp, poi Google, e ora Netflix… anche la popolare piattaforma streaming fa il grande salto nell’universo dell’intelligenza artificiale generativa. E lo fa in grande stile: a partire dal 19 maggio – anche in Italia – la piattaforma di streaming comincerà a introdurre un restyling completo della sua interfaccia TV. L’obiettivo? Rendere l’esperienza più veloce, intuitiva e (soprattutto) cucita su misura per ogni utente.

My Netflix

Il cambiamento più evidente? La nuova homepage, che punta tutto su semplicità e funzionalità. La sezione My Netflix prende il comando e diventa un vero e proprio hub personale: film e serie salvati, eventi live messi in pausa, contenuti iniziati ma mai finiti… tutto sarà lì, a portata di clic.

In alto, sempre visibili, restano le scorciatoie alle funzioni principali e ai tab dei contenuti, mentre al centro dell’interfaccia arriva una novità grafica che colpisce: le locandine si fondono con lo sfondo creando un effetto immersivo (Netflix lo chiama “color feeding”). Il risultato è un design più armonico e meno caotico, dove le info importanti — trama, durata, attori, premi, popolarità — sono subito chiare.

Ma la vera rivoluzione è sotto il cofano: l’intelligenza artificiale generativa sarà il cervello segreto che personalizzerà l’esperienza in tempo reale. Il sistema imparerà dai gusti dell’utente in modo molto più approfondito, non solo analizzando ciò che si guarda, ma anche i trailer visualizzati, le ricerche recenti, gli attori più cliccati e persino i generi esplorati di sfuggita.

E presto sarà possibile interagire con Netflix in modo ancora più naturale. Come? Con richieste in linguaggio conversazionale del tipo: “Mostrami una serie leggera e storica” — proprio come si parlerebbe con un amico, ma in questo caso l’amico ha un cervello AI.

E l’app? Scorre come TikTok

Anche l’app mobile si aggiorna: il nuovo feed verticale ricorda TikTok e propone clip brevi e dinamiche, da guardare al volo e aggiungere facilmente alla lista o condividere con gli amici. Una scelta chiara per strizzare l’occhio alla Gen Z e rendere la scoperta di nuovi contenuti ancora più istantanea.

Insomma, Netflix non si limita a cambiare abito: si rifà il guardaroba e assume anche un assistente virtuale super evoluto. L’era dello streaming su misura è appena iniziata.