La casa non si protegge più soltanto dai ladri: così cambia la sicurezza domestica

Dalle intrusioni agli incendi, fino alla qualità dell’aria e alla telemedicina: sensori, videocamere e sistemi connessi stanno trasformando la sicurezza domestica in un ecosistema di prevenzione, protezione e assistenza sempre più integrato

Fino a pochi anni fa parlare di sicurezza domestica significava quasi sempre parlare di furti. Porte blindate, antifurti, sirene: proteggere la casa voleva dire soprattutto impedire a qualcuno di entrare. Oggi il concetto di sicurezza domestica si è ampliato profondamente. I rischi che riguardano le nostre abitazioni non arrivano soltanto dall’esterno e, soprattutto, la tecnologia ci permette sempre più spesso di individuarli prima che diventino emergenze.

Il problema delle intrusioni resta naturalmente centrale. Gli ultimi dati nazionali disponibili indicano che in Italia in un anno sono stati denunciati oltre 155mila furti in abitazione. Un numero che restituisce la dimensione di un fenomeno ancora rilevante, ma che racconta solo una parte di ciò che sta cambiando nel nostro rapporto con la sicurezza.

A cambiare è anche la natura della preoccupazione. Non si teme soltanto ciò che può accadere quando la casa è vuota. Le intrusioni possono avvenire in momenti diversi della giornata, anche quando le persone sono presenti, trasformando la sicurezza da esigenza legata alle assenze a tema della quotidianità.

Ma concentrarsi soltanto sui furti significa fermarsi a una parte del problema. I rischi domestici possono nascere anche all’interno dell’abitazione: un principio d’incendio, la presenza di fumo o monossido di carbonio, una fuga di gas o condizioni non ottimali della qualità dell’aria. Situazioni molto diverse tra loro, accomunate da un elemento decisivo: la capacità di rilevare tempestivamente un’anomalia può fare la differenza.

È qui che la tecnologia sta cambiando le regole. Per decenni i sistemi domestici hanno funzionato separatamente: l’antifurto proteggeva dagli accessi, il rilevatore segnalava il fumo, altri dispositivi controllavano singoli parametri. La casa connessa permette invece a sensori, videocamere e applicazioni di comunicare, inviare informazioni in tempo reale e rendere possibile il controllo anche a distanza. Il vero salto tecnologico non consiste quindi nell’avere più dispositivi, ma nel farli dialogare.

C’è poi un fenomeno demografico che allargherà ulteriormente questo scenario. Secondo gli Indicatori demografici 2025 dell’ISTAT, al 1° gennaio 2026 gli over 65 in Italia sono 14,8 milioni, pari al 25,1% della popolazione e oltre 240 mila in più rispetto a un anno prima. Gli over 85 hanno superato i 2,5 milioni. L’Italia è oggi il Paese dell’Unione europea con la maggiore incidenza di popolazione anziana.

In un Paese che invecchia, la casa è destinata a diventare sempre più anche un luogo di assistenza e prevenzione. La telemedicina si inserisce proprio in questa trasformazione: servizi sanitari a distanza, monitoraggio di alcuni parametri e possibilità di mantenere un collegamento con professionisti e strutture aprono una prospettiva nuova. Protezione, salute e autonomia personale iniziano così a incontrarsi nello stesso ambiente.

Questo non significa delegare tutto alla tecnologia. La sicurezza continuerà a dipendere anche dai comportamenti: attenzione agli accessi, prudenza nel condividere sui social informazioni sulle proprie assenze, rapporti con il vicinato e consapevolezza dei rischi rimangono fondamentali. La tecnologia diventa realmente utile quando rafforza questa capacità di prevenzione, non quando pretende di sostituirla.

È questa la direzione su cui stiamo lavorando. Lo smart alarm non è più pensato come un elemento isolato, ma come parte di un ecosistema che può integrare protezione dalle intrusioni, rilevazione di fumo e monossido, controllo della qualità dell’aria e servizi di telemedicina. Non si tratta semplicemente di aggiungere nuove funzioni, ma di mettere tecnologie diverse al servizio di esigenze che fino a ieri venivano affrontate separatamente.

Credo che sia questo il vero cambiamento che ci attende. La sicurezza domestica non riguarderà più soltanto la casa che vogliamo proteggere quando usciamo, ma l’ambiente nel quale trascorriamo una parte importante della nostra vita. La tecnologia avrà un ruolo sempre più significativo, ma il suo valore non sarà determinato dal numero di dispositivi presenti nelle nostre abitazioni. Sarà nella capacità di integrarli in modo semplice e utile, trasformando la casa in un ambiente più sicuro e attento alle esigenze di chi la abita.