JLo, ultima diva nella noia della calda estate nostrana

Nell’estate più avara di gossip (manco uno scandaletto, due corna) dove Gianluca Vacchi è il padre perfetto e Michelle Hunziker ci racconta come dorme bene con il suo Giulio Berruti, neanche fosse una tisana al tiglio, ci resta una sola diva, Jennifer Lopez, per tutti JLo. La star internazionale (impavida) ha deciso di trascorrere le vacanze facendo la turista nelle nostre città (tutte da bollino rosso) insieme ai suoi due «cuccioli», i gemelli Oskar e Mark che l’hanno seguita su e giù per il bel (caldissimo) Paese alquanto stufi, almeno all’apparenza.

Lei, neanche una goccia di sudore (ma come fa?), ha viaggiato da Milano a Roma, da Venezia a Siena. Abitini cortissimi, praticamente inguinali, in stile Jane Birkin, foulard legato in testa come le dive degli anni Sessanta, borsa e cappello di rafia alla B.B. Sorrisi, selfie, un gelato in centro a Roma circondata dai bodyguard.

«Guarda che senza quegli armadi intorno a quaranta gradi in Piazza di Spagna non te se fila nessuno», postano i soliti cattivoni. E poi foto davanti al Cenacolo di Leonardo, video mentre in gondola canta Like a Virgin. Un sexy abito giallo dalla scollatura imponente e il figlio accanto con il naso perennemente ficcato nel telefono (non tocca mica solo a noi mortali l’adolescente malmostoso e sempre connesso). Insomma, ha sfidato ogni ondata di calore per regalarci il suo personale omaggio al Belpaese. Anche con un coraggioso lancio delle monetine nella Fontana di Trevi (con il desiderio di non tornare mai più d’estate, probabilmente).

Il popolo social spegne per un secondo il ventolino dei cinesi e scrive: «Ci sono 52 gradi, ma perché non te ne vai al mare? In città siete rimasti tu e il sindaco Gualtieri», «Sei la mamma migliore del mondo». Ecco, magari non esageriamo, anche perché i figli sembrano terribilmente annoiati e lei, malgrado l’aplomb da star, terribilmente sola. Quando si è presentata ai Musei Vaticani in babydoll di Sangallo (il migliore amico delle milf, signora mia, il bianco tessuto ornato e stirato) subito le beghine si sono scatenate: «Nessuno di noi avrebbero potuto entrare vestito così», «Ma sta sempre in giro con le ciabatte?». L’insana passione per le infradito non l’approviamo, assai meglio le «ballerine» da aristocratica fiorentina che ha sfoggiato a Siena.

Solo cinque anni fa camminava a Capri mano nella mano con Ben Affleck. Ma gli amori passano, le vacanze in Italia restano. Lì dove una volta venivano immortalate Marella Agnelli e Jackie Kennedy, tra amori clandestini, vendette, pettegolezzi appena sussurrati. Ora ci resta «Jenny from the block». JLo, tuo malgrado, sei l’ultima diva di una calda estate alquanto noiosa.