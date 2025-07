Meta rilancia la sfida a TikTok e X: su Instagram arriva la musica da Spotify, su Threads i messaggi diretti

Meta accelera sulla strada dell’innovazione e lancia due novità destinate a cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono su Instagram e Threads. L’obiettivo è chiaro: consolidare il proprio ecosistema social, rendendolo sempre più competitivo sia con TikTok nel campo della musica, sia con X (ex Twitter) nel segmento della conversazione pubblica.

Instagram diventa un ecosistema musicale: ora si ascoltano le canzoni di Spotify direttamente nelle Storie

Instagram ha annunciato il lancio di una funzionalità attesa da anni: nelle Storie si potranno ascoltare le anteprime delle canzoni condivise tramite Spotify, superando il limite del link muto che fino ad ora lasciava gli utenti con un semplice rimando esterno.

La novità, evidenzia TechCrunch, apre la strada a una piattaforma sempre più orientata alla scoperta musicale, in diretta concorrenza con TikTok, che già influenza le classifiche globali con le sue hit virali. Le nuove funzioni arrivano dopo l’introduzione della musica anche nelle “Notes”, e confermano la volontà di Instagram di trattener gli utenti offrendo un’esperienza immersiva, senza la necessità di uscire dall’app.

Ma non è tutto: entro fine anno Instagram introdurrà nuovi font personalizzati per Reels e Storie. Il primo esempio è una collaborazione con la popstar Rosalía, che ha ispirato un carattere calligrafico esclusivo disponibile per un periodo limitato. Sbloccabile attraverso l’uso di simboli come 🙂 o <3, sarà arricchito da segni disegnati a mano dall’artista stessa.

Threads introduce i messaggi diretti: la risposta di Meta alla domanda di comunicazione privata

A due anni dal debutto e dopo settimane di test, anche Threads, il social gemello di Instagram nato per contrastare X, compie un passo strategico: arrivano i messaggi diretti. La novità consente agli utenti maggiorenni di inviare messaggi uno-a-uno, ma solo tra profili che si seguono reciprocamente, con un primo focus sulla privacy e su interazioni reali.

Al momento non è ancora disponibile la messaggistica di gruppo, ma è in fase di sviluppo. Per Meta si tratta di una virata significativa: all’inizio, Adam Mosseri stesso si era mostrato scettico sul rischio di sovrapposizione con Instagram. Ma la crescita costante di Threads – ora sopra i 350 milioni di utenti – ha convinto i vertici della compagnia a differenziare il prodotto.

La mossa punta chiaramente a rafforzare Threads come piattaforma per le notizie in tempo reale, con un’identità propria rispetto a Instagram, anche grazie ai post consigliati, agli argomenti di tendenza e all’integrazione sempre più fluida con gli altri strumenti Meta.

Un’offensiva multipiattaforma contro TikTok e X

Nel giro di pochi giorni Meta ha quindi messo a segno due colpi precisi: da un lato rafforza Instagram come piattaforma musicale e creativa, dall’altro rende Threads una rete più completa, attrezzata anche per la conversazione privata.

Nel mirino ci sono due colossi globali: TikTok, che domina lo spazio musicale, e X, che resta centrale nel mondo del commento politico, giornalistico e dell’informazione. Ma Meta, con la sua galassia di app interconnesse, punta a offrire un’alternativa unificata, dove contenuti, musica e conversazioni viaggiano in un unico ecosistema.

E mentre l’Europa continua a discutere sul Digital Services Act e sulle nuove regole per la moderazione dei contenuti, la guerra tra piattaforme si combatte anche su questi aggiornamenti strategici, apparentemente minori, ma capaci di cambiare le dinamiche di utilizzo e di fidelizzare milioni di utenti.

Meta rilancia. E stavolta lo fa a colpi di musica e DM.