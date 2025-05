Forse non sapevi che.. il Colossus è stato uno dei primi computer durante la Seconda Guerra Mondiale

Realizzato nel 1944, il Colossus fu cruciale per gli Alleati nella guerra contro la Germania nazista per decifrare messaggi criptati

Il Colossus è stato un computer pionieristico progettato durante la Seconda Guerra Mondiale per decifrare il cifrario Lorenz, utilizzato dall’esercito tedesco per trasmettere messaggi criptati. Realizzato nel 1944 da Tommy Flowers presso Bletchley Park, il suo impiego si rivelò cruciale per gli Alleati, consentendo loro di ottenere informazioni vitali sui movimenti e le strategie nemiche.

Colossus era costruito con oltre 1.700 valvole elettroniche, un grande passo avanti rispetto ai computer precedenti che usavano relè meccanici. Grazie a questa tecnologia, era in grado di elaborare dati a una velocità di fino a 5.000 caratteri al secondo. Utilizzava un nastro perforato per leggere i messaggi criptati, con fori che rappresentavano dati in formato binario. Un dispositivo ottico, attraverso fasci di luce e sensori fotoelettrici, leggeva i dati dal nastro, traducendoli in segnali elettrici.

Il computer eseguiva il suo compito principale di identificare i punti di partenza delle ruote “chi” della macchina Lorenz utilizzando 501 thyratron, che fungevano da memoria temporanea per le posizioni delle lamelle della macchina. Un impulso di orologeria coordinava tutte le operazioni, permettendo a Colossus di eseguire calcoli complessi in tempo reale.

Colossus fu operativo a partire dal gennaio 1944 e giocò un ruolo fondamentale nella decodifica di comunicazioni cruciali, inclusa la pianificazione del D-Day. La sua capacità di elaborare e decifrare rapidamente i messaggi permise agli Alleati di ottenere un vantaggio strategico, contribuendo in modo significativo alla vittoria finale.

Dopo la guerra, il lavoro su Colossus rimase segreto per molti decenni. Solo negli anni ’70 il suo ruolo fondamentale nella storia dell’informatica e della crittografia venne alla luce. Oggi, Colossus è esposto al Museo Nazionale dell’Informatica a Bletchley Park, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di osservare questa macchina unica ed il suo impatto sulla Storia. Con un peso di circa una tonnellata e un design innovativo, Colossus rappresenta un capitolo fondamentale nella storia della tecnologia, segnando l’inizio dell’era dei computer moderni e della crittografia informatica.