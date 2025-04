Uno strumento rivoluzionario che trasforma la navigazione online in conversazione, semplificando l’interazione con siti e piattaforme.

A buon motivo quella iniziata con il lancio di ChatGPT viene definita “l’era dell’intelligenza artificiale”. Questo strumento, ormai da qualche anno reso fruibile a ciascuno di noi, è al centro di una vera e propria rivoluzione, e riguarda tutti gli aspetti della vita umana, incluso il mondo del lavoro.

Se è certamente vero che i poli di maggiore attrazione per il mondo dell’IA sono gli Stati Uniti e la Cina, con il Vecchio Continente rimasto in una posizione più defilata (specialmente dal punto di vista degli investimenti), è altresì vero che esistono alcune eccellenze anche in Europa.

Una di esse è propria qui nel nostro Paese. Si chiama Fiven, realtà italiana con oltre 20 anni di esperienza e 10 anni di investimenti in soluzioni di Intelligenza Artificiale. Presente in 4 sedi in Italia, Fiven guida processi di innovazione end-to-end, sviluppando soluzioni IA avanzate e coprendo un ampio spettro di competenze tecnologiche e digitali.

Il 3 aprile l’azienda ha presentato Duolly, un software di intelligenza artificiale che promette di cambiare per sempre il modo di interagire con qualsiasi applicativo digitale, dai normali siti internet alle applicazioni, per arrivare infine ai gestionali delle aziende.

Lo spiega chiaramente Valerio D’Angelo, Ceo di Fiven: «Ogni giorno, miliardi di utenti sulla rete perdono tempo prezioso tra menu, sezioni e documenti cercando le informazioni di cui hanno bisogno; Duolly permette di cambiare radicalmente questa dinamica: non serve più cercare, basta chiedere».

Nello specifico, Duolly è un software plug & play che si integra con qualsiasi sito o piattaforma, andando nei fatti a completarlo e a semplificare la navigazione, senza alcuna necessità di rifacimento o modifiche. Supponiamo di navigare in un sito relativo al turismo, con l’introduzione di Duolly il consumatore avrà la possibilità di interagire con un chatbot di intelligenza artificiale generativa e programmare al meglio la sua ipotetica vacanza, il tutto senza mai lasciare il sito. Come detto da Alessandro Ilarda, Chief Digital Officer di Fiven, «Duolly è pronto a rispondere, guidare, suggerire e convertire, lasciando alle aziende il pieno controllo: tono di voce, percorsi, regole, e obiettivi sono completamente personalizzabili».

C’è un altro punto di forza, Duolly si adatta a qualsiasi modello di intelligenza artificiale generativa, che sia Gemini di Google, ChatGPT di OpenAI, Grok di X o la cinese Deepseek, Duolly è compatibile con tutti questi modelli di linguaggio; l’obiettivo rimane lo stesso: il passaggio dalla “navigazione” alla “conversazione”.

Duolly è uno strumento di business. Applicando questa tecnologia al proprio sito si danno i “superpoteri” al potenziale cliente, consentendogli di trovare con efficacia ciò che sta cercando. Ma i “superpoteri” vengono dati anche all’azienda. Grazie a Duolly sarà infatti possibile registrare i prodotti maggiormente ricercati dagli utenti, capendo cosa vuole, a che prodotto è maggiormente interessato e il modo in cui il cliente arrivare a chiedere uno specifico prodotto.

La naturale conseguenza è che grazie a Duolly si verificherà per le aziende un incremento delle conversioni di vendita, un abbattimento dei costi operativi (l’assistente GPT gestisce le richieste in autonomia) e una integrazione dello strumento immediata, senza alcun tipo di reingegnerizzazione o riprogettazione degli strumenti digitali in uso. Semplice e veloce.

Uno strumento personalizzabile al 100%, sicuro e a misura d’azienda. Con Duolly sarà possibile cancellare per davvero la distanza tra brand e utenti, trasformando ogni clic in un’opportunità; senza dimenticare che nel farlo si utilizzerà uno strumento innovativo ideato e sviluppato in Italia. La corsa all’intelligenza artificiale può ancora vederci protagonisti.