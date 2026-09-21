Amazon cambia le regole delle consegne: ora puoi aggiungere prodotti anche dopo aver fatto un ordine

Amazon lancia in Italia Aggiungi alla Consegna, la nuova funzione per i clienti Prime che permette di acquistare altri prodotti e aggiungerli a una spedizione già in arrivo. Ecco come funziona e chi può utilizzarla

Quante volte capita di completare un ordine su Amazon, chiudere l’applicazione e accorgersi soltanto qualche minuto dopo di aver dimenticato qualcosa, magari un prodotto per la casa, un accessorio per il telefono oppure un articolo che sarebbe stato comodo ricevere insieme agli altri acquisti? Fino a oggi, nella maggior parte dei casi, la soluzione era effettuare un secondo ordine, con il rischio di dover attendere una consegna separata, ma dal 21 settembre 2026 Amazon introduce in Italia una novità pensata proprio per risolvere questo inconveniente: una nuova funzionalità che permette di aggiungere prodotti a una consegna già programmata, anche dopo aver completato l’acquisto iniziale.

Si chiama Aggiungi alla Consegna ed è disponibile per i clienti Amazon Prime, che potranno selezionare altri articoli e associarli direttamente a una spedizione in arrivo senza dover modificare o annullare l’ordine originale. La nuova funzione riguarda un’ampia selezione di prodotti, dagli articoli per la casa all’elettronica, passando per abbigliamento, libri e prodotti per animali domestici, e sarà progressivamente estesa a un numero sempre maggiore di utenti nelle prossime settimane.

Come funziona Aggiungi alla Consegna di Amazon

Il funzionamento della nuova opzione è piuttosto semplice e non richiede particolari operazioni da parte del cliente, che potrà continuare a navigare tra i prodotti disponibili su Amazon anche dopo aver completato un acquisto, individuando quelli che possono essere aggiunti a una spedizione già programmata attraverso un apposito pulsante blu.

La dicitura «Aggiungi alla Consegna» comparirà direttamente nelle pagine dei prodotti e nei risultati di ricerca, ma soltanto quando l’articolo selezionato risulterà idoneo e sarà ancora possibile associarlo a una consegna in arrivo. Basterà selezionare il pulsante e completare il nuovo acquisto per aggiungere automaticamente il prodotto alla consegna esistente, senza dover intervenire sull’ordine effettuato in precedenza.

La possibilità di utilizzare questa funzione dipenderà quindi sia dal prodotto scelto sia dallo stato della consegna già programmata, perché non tutti gli articoli potranno essere aggiunti e non tutte le spedizioni resteranno modificabili fino all’ultimo momento.

Amazon precisa inoltre che, qualora il cliente dovesse cambiare idea immediatamente dopo aver effettuato il nuovo acquisto, potrà utilizzare la funzione «Annulla ordine» per rimuovere l’articolo appena aggiunto.

Si possono aggiungere prodotti anche a una consegna prevista per oggi o domani?

Una delle caratteristiche più interessanti della novità riguarda la possibilità di aggiungere articoli anche a consegne previste per il giorno stesso o per quello successivo, purché il sistema permetta ancora di associare nuovi prodotti alla spedizione in programma.

In questi casi, durante la navigazione nell’applicazione o sul sito, Amazon mostrerà automaticamente il pulsante dedicato agli articoli idonei, consentendo di completare l’acquisto e aggiungerli alla consegna già prevista.

Non si tratta, tuttavia, di una possibilità garantita per qualsiasi ordine effettuato nelle ore precedenti all’arrivo del corriere, perché la disponibilità della funzione dipenderà dalle caratteristiche dei prodotti e dalla possibilità effettiva di integrarli nella consegna esistente.

Il vantaggio per il cliente consiste soprattutto nella maggiore flessibilità durante gli acquisti quotidiani, perché sarà possibile recuperare un articolo dimenticato o aggiungere un prodotto individuato in un secondo momento senza dover necessariamente organizzare una nuova consegna.

Chi può utilizzare la nuova funzione e quando arriva in Italia

Aggiungi alla Consegna è disponibile in Italia dal 21 settembre 2026 per i clienti Amazon Prime e può essere utilizzata attraverso l’app Amazon Shopping oppure accedendo ad Amazon.it da uno smartphone o da un altro dispositivo mobile.

La funzionalità non viene quindi annunciata, al momento, per la versione desktop del sito e non è necessariamente già visibile a tutti gli iscritti Prime, perché Amazon ha precisato che il rilascio avverrà progressivamente e coinvolgerà un numero crescente di clienti nel corso delle prossime settimane.

Chi non dovesse trovare immediatamente il pulsante blu durante la navigazione potrebbe quindi non avere ancora accesso alla novità oppure potrebbe aver selezionato un prodotto o una consegna per i quali l’opzione non è disponibile.

Quanto costa Amazon Prime in Italia

La nuova funzionalità è riservata agli abbonati Amazon Prime, il servizio che in Italia costa 4,99 euro al mese oppure 49,90 euro all’anno e che comprende, oltre alle spedizioni rapide senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti idonei, anche l’accesso a servizi di intrattenimento come Prime Video, Amazon Music Prime e Amazon Luna.

Per i nuovi iscritti idonei è previsto un periodo di prova gratuito di 30 giorni, mentre gli studenti universitari e i giovani di età compresa tra 18 e 24 anni possono accedere a un periodo di utilizzo gratuito di 90 giorni e, successivamente, usufruire di una tariffa agevolata di 2,49 euro al mese oppure 24,95 euro all’anno.

Con Aggiungi alla Consegna, Amazon interviene su una delle abitudini più comuni dello shopping online, quella di effettuare acquisti successivi nell’arco della stessa giornata, introducendo un sistema che permette di integrare gli ordini già effettuati quando le condizioni logistiche lo consentono e offrendo ai clienti una maggiore possibilità di organizzare i propri acquisti anche dopo aver confermato il carrello.