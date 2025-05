Vasco Rossi: le canzoni del nuovo tour tra classici e sorprese

Nessuna scaletta è definitiva quando si ha un repertorio come quello di Vasco, ma indubbiamente i due show di Bibione, il concerto soundcheck del 26 maggio riservato agli iscritti del fan club Il Blasco, e la “data zero” della sera successiva sono una preview, forse ancora parziale, dei concerti negli stadi delle prossime settimane. Prima data a Torino il 31 maggio, ultima a Roma il 28 giugno.

Lo spettacolo è inziato a sorpresa con Vita spericolata seguita da Sono innocente ma… e Manifesto futurista della nuova umanità. Quante volte è una chicca dall’album Sono innocente del 2014. Valium è un tuffo nel passato, un pezzo cult del 1981 contenuto nell’album Siamo solo noi. A seguire, Vivere, Mi si escludeva e Gli spari sopra.

Ed il tempo crea eroi è un’altra sorpresa, ripescata dal primo album Ma cosa vuoi che sia una canzone… uscito nel 1978. Dopo Un gran bel film Vasco a Bibione ha cantato Vivere non è facile, dall’album del 2011 Vivere o niente. Dopo la parentesi strumentale, Interludio 2025, Buoni o cattivi, Basta poco, Siamo qui, C’è chi dice no e Io perderò dal disco Nessun pericolo per… te del 1996.

Il medley comprende La strega, Cosa vuoi da me, Vuoi star ferma, Tu vuoi da me qualcosa, Una canzone per te, Va bene, va bene così. Seguono Rewind, E adesso che tocca a me (da Il mondo che vorrei), Sally, Senza Parole, Se ti potessi dire, Siamo solo noi, Canzone e Albachiara.