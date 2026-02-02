TLC: le regine dell’R&B per la prima volta in Italia

Il gruppo femminile di Atlanta che ha venduto oltre 65 milioni di dischi sarà per la prima volta in Italia a giugno

“No Scrubs”. Chiunque sia stato anche appena adolescente negli anni Novanta, non può non associare queste parole al titolo di una delle canzoni più famose di tutto l’universo R&B e hip hop dell’epoca. Le note di questa canzone fanno rima con il nome di uno dei gruppi musicali femminili più acclamati del periodo a cavallo del nuovo secolo. Tionne “T-Boz” Watkins, Lisa “Left Eye” Lopes e Rozonda “Chilli” Thomas. In arte: TLC.

E se girando per Milano, si può vedere come negli ultimi tempi sia tappezzata da volantini con scritte come “Creep”, “Waterfalls”, ma soprattutto “No Scrubs”, il pensiero è uno solo. Le TLC hanno un nuovo progetto che bolle in pentola! O, perlomeno, due di loro, vista la precoce scomparsa nel 2002 a seguito di un brutto incidente stradale in Honduras di Lisa “Left Eye” Lopes, la vera anima creativa del gruppo.

2002, stesso anno in cui T-Boz e Chilli annunciano la loro volontà di sciogliere la band per non sostituire Lisa. Le stesse due ragazze, oggi ormai donne, hanno deciso di riportare in vita le splendide canzone dai ritmi soul, quiet storm, con sfumature di stampo futuristico che hanno caratterizzato la loro carriera.

Le tre ragazze di Atlanta hanno venduto 65 milioni di dischi in tutto il mondo, capaci di piazzare per settimane i loro singoli ai vertici delle classifiche americane e mondiali, collezionando Grammy Awards e certificazioni d’oro, di platino e diamante (prima volta nella storia della musica per un gruppo femminile).

Nel 2012 sono state classificate dal canale musicale VH1, al dodicesimo posto tra le cento migliori donne della storia della musica.

Waterfalls, No Scrubs, Unpretty, Creep, Ain’t 2 Proud 2 Beg.

Perché anche con una componente in meno, nonostante le liti e i dissapori all’interno del gruppo (quale band non ne ha?), quelle canzoni, quelle sonorità, e soprattutto quell’energia meritano di essere “rispolverata” con la stessa indipendenza e autodeterminazione di vent’anni fa.

La data del loro debutto italiano è il 15 giugno al Parco della Musica di Milano, prima loro data italiana di sempre.

Stay tuned.