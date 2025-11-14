Sounds Like A Movie: il festival internazionale delle colonne sonore

Alla Triennale di Milano tre giorni di concerti, panel e talk dedicati alla musica da film e alle sue contaminazioni con arte e moda

Dal 14 al 16 novembre alla Triennale di Milano va in scena Slam Festival, un evento che si pone come obiettivo quello di raccontare le molteplici sfumature di un concept in cui cinema, musica, moda e architettura si incontrano e si influenzano reciprocamente.

Al centro del festival, i concerti. Tra i live, quello di Emile Mosseri, compositore della colonna sonora di Minari, candidata agli Oscar 2021 che si esibirà per la prima volta in Italia sabato 15 novembre con il concerto dal titolo Recomposed. Tra gli ospiti anche Dustin O’Halloran, musicista e compositore che vanta la candidatura al premio Oscar e al Golden Globe per la colonna sonora del film Lion – La strada verso casa (2017). Domenica 16 novembre si esibirà Lorenzo Senni, una delle figure più innovative della scena elettronica internazionale,

SLAM Festival ospiterà proiezioni e talk con protagonisti della scena internazionale tra gli eventi principali in Teatro, la proiezione del film The Brutalist, accompagnata da un talk con Daniel Blumberg, vincitore del Premio Oscar 2025 per la Migliore Colonna Sonora e Dario Zonta, voce del programma di Rai Radio 3 Hollywood Party. Musicarelli Reloaded sarà uno screening-evento che includerà la proiezione di un estratto del celebre musicarello Nessuno mi può giudicare e vedrà la partecipazione di Caterina Caselli, protagonista del film e figura di riferimento della musica e della discografia italiana.

Ricco il programma di panel ospitati nello spazio Cuore con registi e compositori che hanno ridefinito il linguaggio audiovisivo. Nicolas Winding Refn, sperimentatore di linguaggi visivi e sonori, interverrà nel panel Frequenze visive dedicato al cinema contemporaneo in dialogo con Manlio Gomarasca. Mary Ramos in dialogo con Holly Adams e Dario Zonta offrirà un punto di vista privilegiato sull’arte di costruire paesaggi sonori nel cinema nel panel Cinematic World of Ennio Morricone. All’interno dello stesso spazio è inoltre previsto il panel La paura ha un suono con Lamberto Bava, Claudio Simonetti e Manlio Gomarasca.

La giornata di domenica 16 novembre sarà interamente dedicata alla celebrazione del genio creativo di Ennio Morricone, figura centrale della musica da film che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema. Tra talk, concerti e una speciale listening session, il pubblico potrà ascoltare e riscoprire alcune delle sue composizioni più iconiche all’interno dell’incontro Morricone Segreto con Andrea Fabrizi, Mary Ramos e Holly Adams. Tra gli appuntamenti più attesi, Omaggio a Morricone, il concerto che porterà sul palco il pianista Enrico Pieranunzi, collaboratore del Maestro, che si concluderà con un talk con il premio Oscar Nicola Piovani e Walter Veltroni moderato da Egle Santolini.

Sounds Like A movie nasce dalla collaborazione tra la Triennale e CAM Sugar, l’etichetta che ha come mission raccontare la storia del cinema dalla prospettiva della musica, e che detiene il più grande catalogo al mondo di colonne sonore del cinema italiano, con oltre 2.500 titoli originali e un roster di oltre 400 compositori del cinema italiano e francese: da Ennio Morricone a Stelvio Cipriani, da Vangelis a Philippe Sarde.