Festival di Sanremo: le 30 canzoni più belle di sempre

Sul palco dell’Ariston in decenni di Festival si è sentito proprio di tutto: canzoni straordinarie, brani improponibili, veri e propri orrori musicali, e decine, forse centinaia di pezzi totalmente insignificanti.
La stessa cosa si può dire per gli artisti, un mix eterogeneo, tra geni della musica, dilettanti allo sbaraglio, finti cantanti, vecchie glorie alla frutta, giovani talenti e giovani bidoni.
Di tutto questo, quel che rimane, per fortuna, sono una manciata di canzoni che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana.
Questa sono quelle che abbiamo scelto.
Attenzione, non è una classifica ma una selezione del meglio del meglio di quello che nel corso dei decenni abbiamo ascoltato sul palco dell’Ariston.
1) Luce (tramonti a Est) – Elisa
2) Vita spericolata – Vasco Rossi
3) Nel blu dipinto di blu – Domenico Modugno
4) Lucio Battisti – Un’avventura
5) 4-3-1943 – Lucio Dalla
6) Chi non lavora non fa l’amore – Adriano Celentano e Claudia Mori
7) Spalle al muro – Renato Zero
8) Per Elisa – Alice
9) Ricomincio da qui – Malika Ayane
10) Almeno tu nell’universo- Mia Martini
11) Il cuore è uno zingaro – Nada e Nicola Di Bari
12) Ornella Vanoni – La musica è finita
13) Gianna – Rino Gaetano
14) Un’emozione da poco – Anna Oxa
15) Mina – Le mille bolle blu
16) Ciao amore ciao – Luigi Tenco
17) Jesahel – Delirium
18) Donne – Zucchero
19) Una lacrima sul viso – Bobby Solo
20) Salirò – Daniele Silvestri
21) Perdere l’amore – Massimo Ranieri
21) Chiamami ancora amore – Roberto Vecchioni
22) Fai rumore – Diodato
23) Come saprei – Giorgia
24) E dimmi che non vuoi morire – Patty Pravo
25) Ancora – Eduardo De Crescenzo
26 – La terra dei cachi – Elio e Le Serie Tese
27) Zitti e buoni – Maneskin
28) Una storia importante – Eros Ramazzotti
29) Ti regalerò una rosa – Simone Cristicchi
30) Controvento – Arisa