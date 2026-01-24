Festival di Sanremo: le 30 canzoni più belle di sempre

I brani dell’Ariston che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana

Sul palco dell’Ariston in decenni di Festival si è sentito proprio di tutto: canzoni straordinarie, brani improponibili, veri e propri orrori musicali, e decine, forse centinaia di pezzi totalmente insignificanti.

La stessa cosa si può dire per gli artisti, un mix eterogeneo, tra geni della musica, dilettanti allo sbaraglio, finti cantanti, vecchie glorie alla frutta, giovani talenti e giovani bidoni.

Di tutto questo, quel che rimane, per fortuna, sono una manciata di canzoni che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana.

Questa sono quelle che abbiamo scelto.

Attenzione, non è una classifica ma una selezione del meglio del meglio di quello che nel corso dei decenni abbiamo ascoltato sul palco dell’Ariston.

1) Luce (tramonti a Est) – Elisa

2) Vita spericolata – Vasco Rossi

3) Nel blu dipinto di blu – Domenico Modugno

4) Lucio Battisti – Un’avventura

5) 4-3-1943 – Lucio Dalla

6) Chi non lavora non fa l’amore – Adriano Celentano e Claudia Mori

7) Spalle al muro – Renato Zero

8) Per Elisa – Alice

9) Ricomincio da qui – Malika Ayane



10) Almeno tu nell’universo- Mia Martini

11) Il cuore è uno zingaro – Nada e Nicola Di Bari



12) Ornella Vanoni – La musica è finita

13) Gianna – Rino Gaetano

14) Un’emozione da poco – Anna Oxa

15) Mina – Le mille bolle blu



16) Ciao amore ciao – Luigi Tenco

17) Jesahel – Delirium

18) Donne – Zucchero

19) Una lacrima sul viso – Bobby Solo

20) Salirò – Daniele Silvestri

21) Perdere l’amore – Massimo Ranieri

21) Chiamami ancora amore – Roberto Vecchioni

22) Fai rumore – Diodato

23) Come saprei – Giorgia

24) E dimmi che non vuoi morire – Patty Pravo

25) Ancora – Eduardo De Crescenzo

26 – La terra dei cachi – Elio e Le Serie Tese

27) Zitti e buoni – Maneskin

28) Una storia importante – Eros Ramazzotti

29) Ti regalerò una rosa – Simone Cristicchi

30) Controvento – Arisa