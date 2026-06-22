RTL 102.5 è al fianco di “Vita!”, il concerto benefico per celebrare l’arte di vivere al meglio

In occasione della Giornata Mondiale contro la Droga e le Dipendenze, lunedì 22 giugno al Circo Massimo di Roma, RTL 102.5 sarà al fianco di “VITA!”, il grande evento musicale e culturale dedicato alla celebrazione della vita e alla riflessione sulle sfide del nostro tempo.

Una serata che unirà musica, solidarietà e testimonianze di eccellenza, con l’obiettivo di promuovere un messaggio di speranza, consapevolezza e fiducia nel futuro.

Sul palco si alterneranno alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana: Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Riccardo Cocciante e Il Volo, accompagnati dalla Nuova Orchestra Sinfonietta, diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. A condurre l’evento saranno la giornalista Giorgia Cardinaletti e Nek, mentre tra gli ospiti speciali interverranno Lorella Cuccarini e Raoul Bova.

A rendere ancora più prestigiosa la serata sarà la presenza di due Premi Nobel per la Medicina, Gregg Semenza e Thomas Südhof.

L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto alla Fondazione Policlinico Universitario Gemelli.

COLLEGAMENTI SU RTL 102.5

Questa mattina, in Non Stop News, approfondimenti con il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e con Sandro Veronesi. Nel corso della giornata e fino all’inizio del concerto, gli inviati di RTL 102.5 si collegheranno in diretta dal Circo Massimo di Roma per raccontare l’evento e raccogliere le testimonianze di cantanti e ospiti. Anche sui canali social di RTL 102.5 vi accompagneremo per tutta la giornata con contenuti esclusivi, interviste e aggiornamenti in tempo reale.