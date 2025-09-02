Rtl 102.5, al Power Hits 2025 trionfa Alfa

Evento bagnato, evento fortunato. È il caso di dirlo, visto che la grande serata di “Power Hits Estate” di Rtl 102.5, andata di scena ieri all’Arena di Verona, si è svolta per buona parte del tempo sotto un acquazzone che sa tanto di fine estate.

Nonostante la pioggia torrenziale, che ha costretto anche a una temporanea sospensione della diretta, l’Arena di Verona ha vibrato ancora una volta sotto le note del Power Hits, che ha celebrato la sua nona edizione consecutiva con un “tutto esaurito”.

La conduzione dell’evento è stata affidata alla consolidata coppia formata da Paola Di Benedetto e Matteo Campese. I due conduttori hanno saputo gestire con professionalità anche i momenti più critici della serata, quando l’acquazzone ha reso necessaria la sospensione dello spettacolo.

Un evento che si conferma un appuntamento imperdibile per la musica italiana, un vero e proprio culmine dell’estate che ha visto sfilare sul palco tutti i nomi più amati del panorama musicale. Un cast di artisti eccezionale, da Loredana Bertè a Elodie, da Annalisa a Irama, da Lucio Corsi a Fedez e Clara, oltre a tantissimi altri artisti.

Acquazzone a parte, la serata è stata animata anche da alcune sorprese non annunciate, come la presenza sul palco di Giorgia e dei Pinguini Tattici Nucleari; si sono aggiunti al cast anche Marco Mengoni, i Modà e l’iconica Patty Pravo, che ha ricevuto un prestigioso Premio Platino come omaggio alla sua carriera straordinaria.

La serata ha decretato il Power Hit dell’estate 2025, il brano più suonato dalle radio italiane. A trionfare è stato Alfa, con il singolo “A me mi piace” (ft. Manu Chao), che ha dominato per dieci settimane consecutive le preferenze degli ascoltatori. Ma i riconoscimenti non sono finiti qui, il premio Rtl 102.5 Power Hits Estate 2025 – FIMI, per il singolo italiano più venduto, è andato ad Anna, con il suo “Désolée”.

Un omaggio alla storia della musica italiana è stato il Premio Rtl 102.5 Power Hits Estate 2025 – SIAE, il brano più suonato negli eventi musicali, assegnato all’intramontabile “Nel blu dipinto di blu”, di Domenico Modugno, ritirato dalla nipote del grande artista. A Lazza è stato invece consegnato il Premio Rtl 102.5 Power Hits Top Album 2025 per il suo album “Locura”.

Archiviato “Power Hits”, l’Arena è pronta ad accogliere un altro grande evento, questa sera, infatti, sarà la volta del “Future Hits Live” di Radio Zeta. L’evento sarà trasmesso in diretta simultanea su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre), Radio Zeta (canale 266), oltre che in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play e in contemporanea su Sky Uno, TV8 e Now. A condurre saranno Giulia Laura Abbiati e Paola Di Benedetto.

Il festival della Generazione Z, dopo il successo della data romana, si prepara a scaldare il palco veronese con tutti gli artisti più amati dalle nuove generazioni, sperando in condizioni climatiche più favorevoli.