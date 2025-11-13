I Radiohead a Bologna per quattro sere: la scaletta del nuovo tour

Una setlist che cambia ogni sera e che include classici come Paranoid Android, Karma Police e Everything in its right place

Sono concerti evento quelli dei Radiohead a Bologna, Quattro sold out (14, 15, 18, 18 novembre) dopo un silenzio live lungo sette anni. Un’eternità in questo tempo accelerato della musica. Ma la band inglese, e non da oggi, si è sempre tenuta lontana dalle routine “singolo-album tour”.

L’ultimo disco da poco pubblicato è Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009), un nuovo album live che ha al centro le canzoni del sesto disco in album in studio, Hail To The Thief.

La scaletta del nuovo tour, iniziato a Madrid il 4 novembre, è cambiata sostanzialmente sera dopo sera. Negli show tenuti finora hanno suonato una quarantina di brani diversi e nel primo concerto madrileno hanno aperto con Let Down, 2+2=5 e Sit Down Stand Up (suonata l’ultima volta nel 2004). Nei bis, Fake Plastic Trees, Subterranean Homesick Alien, Paranoid Android, How to disappear completely, You and those army?, There There, Karma Police.

Il concerto dell’8 novembre, sempre a Madrid è iniziato con 2+2=5 seguita da Airbag, Jisgaw fallen into place, All I need, Ful Stop, Nude e Reckoner. E poi ancora, tra le altre, The Bends, Idioteque, No surprises e Optimistic. Nei bis, Let Down, Weird Fishes/Arpeggi, Present Tense, The Daily Mail, Paranoid Android e Everything in it’s right place.