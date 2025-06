Radio Zeta una campagna dedicata ai giovani  

Quest’anno abbiamo deciso che fosse arrivato il momento di una campagna di impatto anche per Radio Zeta. Con la direzione creativa di Federico Pepe e Stefania Siani, realizzata con gli studenti del CFP Bauer di Milano, ora la campagna #TeamRadioZeta, dal forte linguaggio visivo e simbolico, è su tutti i canali social, dopo il lancio del 1º giugno al Future Hits Live del Foro Italico, a Roma. E sarà pianificata anche attraverso radio, radiovisione, stampa e affissioni».

A parlare è Marta Suraci, responsabile marketing e comunicazione di Radio Zeta e del gruppo RTL 102.5 – di cui è editore e presidente il padre, Lorenzo Suraci, imprenditore visionario che ha sempre anticipato i tempi – dirigente cresciuta fin da bambina con la cultura della radio.

Infatti dice, con inesausto entusiasmo: «È un mezzo sempre contemporaneo, che arriva subito al cuore della gente, che crea una community. Ci presentiamo al mercato con la visione di un pubblico, il nostro, che guarda al futuro con coraggio e spirito di squadra. Rappresentato, nella campagna, dalla maglia, emblema di una generazione dinamica e inclusiva».

È stata una sfida vincente chiamare all’opera gli studenti della prestigiosa scuola professionale Bauer. I fotografi della campagna sono allievi del biennio di fotografia: hanno donato uno sguardo fresco, perfetto per rimandare a una radio in continua crescita, fatta dai giovani per i giovani. «Soprattutto nell’ultimo anno», dice Marta Suraci, «siamo cresciuti non solo nei numeri, ma proprio nei feedback e anche presso un pubblico meno giovane, ma che sa guardare avanti, che ha curiosità per nuove tendenze e generi musicali. Quando si parla di nuove generazioni, i confini sono poco netti. E Radio Zeta si pone come casa comune. Faccio un esempio: due anni fa Olly veniva intervistato dalla nostra radio, quando lo conoscevano in pochi, in anticipo sui tempi. Oggi è un nome d’oro della musica».

In generale, gli ascoltatori di Radio Zeta, la community che l’emittente esprime, sono pronti a vivere il domani come una avventura, a farsi domande, senza pretendere risposte preconfezionate. La radio, ce lo insegna la storia, in particolare la storia imprenditoriale del visionario Lorenzo Suraci – sempre un passo avanti – è libertà, è sfida, è gioia e bellezza. Se una campagna fatta dai giovani per i giovani ce lo ricorda, tanto meglio. E a ottobre, anticipa Marta Suraci, toccherà a Radiofreccia, sempre del gruppo.