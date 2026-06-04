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Power Hits Estate di RTL 102.5: oltre 36 milioni di contatti, crescita del +56% rispetto al 2025

Power Hits Estate di RTL 102.5: oltre 36 milioni di contatti, crescita del +56% rispetto al 2025
Redazione
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Il Power hits estate di RTL 102.5 conquista ancora una volta la Rete con contenuti che sono diventati virali. Secondo gli ultimi dati (Fonte Sensemakers – Comscore) rispetto al 2025, i contatti hanno superato i 36 milioni con un aumento del 56%.

Il Centrale del Foro italico di Roma, nella serata del 31 maggio, ha ospitato oltre 45 artisti dal vivo al Power hits estate. Quest’anno, il dato legato a TikTok è di 6,6 milioni di views rispetto ai 2,6 milioni dello scorso anno. Ottime performances anche su Instagram con 20 milioni di contatti.

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