Pinguini Tattici Nucleari, “Sorry Scusa Lo Siento” è la hit dell’estate 2026 per RTL 102.5 Power Hits

Il brano della band bergamasca vince RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. Premi anche per Samurai Jay, Angelina Mango e Marco Mengoni, Sal Da Vinci e Olly

È “Sorry Scusa Lo Siento” dei Pinguini Tattici Nucleari il brano vincitore di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, il riconoscimento assegnato ogni anno alle canzoni protagoniste della stagione estiva italiana.

La band guidata da Riccardo Zanotti conquista così il premio principale dell’edizione 2026, al termine di un’estate che ha visto il singolo imporsi tra i brani più ascoltati e trasmessi degli ultimi mesi.

Accanto al riconoscimento principale sono stati assegnati anche i premi di categoria realizzati in collaborazione con FIMI, PMI e SIAE, che fotografano l’andamento del mercato discografico, della programmazione radiofonica e della musica dal vivo.

Il Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – FIMI, destinato al singolo italiano più venduto nel periodo compreso tra il 29 maggio e il 27 agosto 2026 sulla base dei dati NIQ Italia, è andato a Samurai Jay per “Ossessione”.

Il Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – PMI, assegnato invece al singolo indipendente più trasmesso dalle radio tra il 31 maggio e il 28 agosto, è stato conquistato da Angelina Mango e Marco Mengoni con “Canto d’amore”.

A Sal Da Vinci, con “Rossetto e caffè”, è andato il Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – SIAE, riservato al brano pubblicato nel 2025 o nel 2026 più eseguito negli eventi musicali organizzati in Italia tra il 1° giugno e il 28 agosto.

Non soltanto singoli. RTL 102.5 ha premiato anche il disco che ha dominato il mercato nell’ultimo anno. Il Power Hits Top Album 2026, attribuito all’album più venduto tra il 29 agosto 2025 e il 27 agosto 2026 secondo i dati NIQ Italia, è stato assegnato a Olly per “Tutta vita”.

La vittoria dei Pinguini Tattici Nucleari chiude così simbolicamente la stagione musicale estiva del 2026, mentre i premi collaterali restituiscono una fotografia piuttosto trasversale dei protagonisti dell’ultimo anno: dalle vendite allo streaming radiofonico, fino ai brani che hanno trovato maggiore spazio sui palchi italiani.