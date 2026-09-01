Festival di Venezia, i look più belli di sempre che hanno fatto la storia del red carpet

Da Sophia Loren a Lady Gaga e Zendaya, gli abiti indimenticabili che hanno trasformato il red carpet del Lido in un palcoscenico della moda.

Ogni anno Venezia offre alla moda una scenografia che nessun altro festival può replicare. Le star arrivano dal mare, attraversano il Lido e raggiungono il Palazzo del Cinema mentre abiti, gioielli e gesti vengono consegnati all’obiettivo dei fotografi. Il red carpet diventa così il punto d’incontro tra la teatralità del cinema e quella della moda, capace di trasformare una première in un’immagine destinata a sopravvivere al film che l’ha accompagnata.

Lo dimostrano i look rimasti nella memoria della Mostra. Nel 1958 Sophia Loren ritirava la Coppa Volpi con un abito dalla vita segnata e dalla gonna ampia, incarnando l’idea della diva italiana. Sessant’anni più tardi Lady Gaga arrivava alla première di A Star Is Born avvolta in una monumentale nuvola di piume rosa Valentino Haute Couture. Nel 2021 Zendaya affidava a un Balmain color carne, modellato sul corpo e attraversato da un sorprendente effetto bagnato, uno degli ingressi più iconici della moda contemporanea.

Anche Cate Blanchett ha contribuito a definire l’identità estetica del Festival, alternando l’eleganza sperimentale di Armani Privé alla scelta consapevole di riportare sul red carpet abiti già indossati. Taylor Russell, nel 2024, ha invece riscoperto un Chanel Haute Couture del 1993, confermando il nuovo fascino delle creazioni d’archivio.

Tra abiti entrati nella storia, sorprendenti creazioni couture e apparizioni diventate parte dell’immaginario collettivo, ecco una gallery dei migliori look sfoggiati nel corso degli anni al Festival di Venezia.