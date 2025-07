Oasis: delirio a Cardiff per il primo concerto dopo sedici anni

La reunion degli Oasis diventa realtà solo quando i due fratelli Gallagher salgono insieme sul palco. L’ultima volta che si erano trovati nello stesso camerino a Parigi, nel 2009, il concerto non era nemmeno iniziato per una furibonda rissa tra i due. Acqua passata, i 75 mila dello stadio di Cardiff sono la prova evidente che le hit degli eroi del Brit Pop non sono passate di moda e che la voglia di rivedere i Gallagher Brothers all’opera è più forte che mai. Per esserci c’è chi ha pagato 600 sterline, ma forse anche di più…

«Adesso non si può più tornare indietro» devono essersi detti Liam e Noel scrutando la folla sugli spalti mentre affrontavano gli ultimi gradini che conducono dal backstage al palco. E così, il concerto evento del 2025 ha preso il via sulle note di Hello, seguita immediatamente da Aquiesce, Morning Glory e Some might say. Quanto basta per mandare il visibilio i fan di Cardiff e riaffermare il ruolo di eroi del Brit Pop.

Sono in forma smagliante gli ex fratelli coltelli, come lo sono i musicisti della superband che li accompagna. La scaletta è un tuffo negli anni Novanta e nei primi Duemila, ma soprattutto è la conferma che per sopravvivere ai trend che cambiano, alle liti e a tutte le controversie che attraversano la vita di di un gruppo ci vogliono grandi canzoni. E gli Oasis, di canzoni destinate a rimanere per sempre ne hanno parecchie.

In rapida sequenza arrivano Cigarettes & Alcohol, Fade Away, Supersonic, Little by little, Live Forever e Rock and Roll Star. Liam e Noel sorridono, addirittura si abbracciano. Per affetto, nostalgia e forse anche perché hanno già venduto 900 mila biglietti per un tour di reunion che man mano che passano i giorni si sta rivelando il più grosso e fruttuoso business della loro storia. Verso il finale di Live Forever è apparsa sul megaschermo alle spalle del gruppo un’immagine dell’attaccante del Liverpool Djogo Jota, morto in un incidente stradale.

I bis sono pura celebrazione del mito, un immenso karaoke collettivo sulle note di The Masterplan, Don’t look back in anger, Wonderwall e Champagne Supernova. Fine della festa. La reunion dei Gallagher è realtà e nei prossimi mesi girerà trionfalmente per il mondo. E magari, prima o poi, passerà anche dall’Italia…