Nascono le FOURTEEN, il primo girl group K-pop italo-europeo: online il performance video di “One More Kiss”

Il modello K-pop arriva in Italia con un progetto costruito fin dall’inizio per un pubblico europeo e internazionale. Warner Music Italy e RAI accompagnano il debutto delle FOURTEEN, girl group composto da quattro adolescenti e al centro di un progetto transmediale che unirà musica, televisione, social, community digitali e live entertainment.

Dopo l’uscita del singolo d’esordio “One More Kiss”, è ora online anche il performance video ufficiale, formato diventato uno degli elementi caratteristici dell’industria K-pop perché, accanto al videoclip tradizionale, mette al centro la coreografia e la performance del gruppo, permettendo al pubblico di vedere integralmente i passi e di riprodurli sui social.

Le FOURTEEN sono Viola Scalzo, 13 anni, di Biella; Sofia Di Giamberardino, in arte DEEGEE, 14 anni, di Roma; CAHAYA, 14 anni, di Barcellona e con origini svedesi e indonesiane; e Sofia Peleggi, SOFY, 15 anni, di Roma. Il gruppo è stato formato dopo una selezione che, secondo i dati diffusi dal progetto, ha raccolto oltre 5.000 candidature, con audition tra Napoli, Milano e Roma. L’età media delle componenti è esattamente 14 anni, da cui deriva il nome FOURTEEN.

“One More Kiss”, pubblicato da Warner Music Italy, rappresenta soltanto il primo tassello di un progetto pensato secondo una logica vicina a quella degli ecosistemi K-pop, nei quali musica, immagini, storytelling e rapporto con i fan procedono parallelamente. Le ragazze saranno infatti anche protagoniste di una serie originale destinata a V/BE, il nuovo canale RAI Kids dedicato al pubblico teen previsto per il 2027.

Alla produzione musicale partecipano gli autori e producer svedesi Andreas Carlsson ed Erik Lidbom, mentre la direzione artistica è affidata a Paolo Meneguzzi e le coreografie a Mauro Marchese. Il progetto è sviluppato da Joy Production e Fourteen Group con un’ambizione dichiaratamente internazionale, sintetizzata nel claim: “From Italy to Europe, to the World.”