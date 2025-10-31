Monsterland Festival: la notte di Halloween all’autodromo di Imola

Luci, installazioni e scenografie si fondono in un enorme spettacolo a cielo aperto. Il pubblico potrà varcare i cancelli e immergersi in un mondo parallelo fatto di performer, luci stroboscopiche, fumo, laser e creature mostruose. Tutto all’Autodromo di Imola per celebrare la notte di Halloween. Su tre dei dodici palchi si esibiranno alcuni dei nomi più importanti e amati delle scene urban, hard techno ed elettronica: Horror Warehouse Stage, Witch Forest Stage e Galactica Main Stage saranno la colonna sonora del Monsterland Halloween Festival.



L’Horror Warehouse Stage sarà l’anima urban del festival, con Fabri Fibra, Lazza, Emis Killa, Anna, Kid Yugi, e in chiusura un super dj set di Gabry Ponte. A completare la lineup, l’iconico party Vidaloca, un mix unico tra hip-hop, reggaeton e spettacolo visivo. Sul Witch Forest Stage prenderà vita l’universo elettronico tra luci, fumo e proiezioni immersive. Sul palco si alterneranno Marco Carola, Paco Osuna, Andrea Oliva B2B Nic Fanciulli protagonisti di Music On, Pacha Ibiza, Party Ants e gruppo Ushuaia Ibiza.



Partendo dal Jägermusic Lab Box, il pubblico potrà prendere parte a un vero laboratorio musicale per provare un’esperienza sensoriale esclusiva: dj set firmati dal brand, installazioni interattive, visual psichedelici e performance dal vivo. Presso la Monster House, inoltre, il pubblico potrà sperimentare una escape room horror interattiva, un’esperienza adrenalinica tra enigmi, effetti sonori e creature inquietanti. In collaborazione con la Milano Tattoo School, Monsterland presenta la Milano Tattoo School Box, un’area dedicata ai tatuaggi dove sarà possibile farsi realizzare opere a tema Halloween da artisti e studenti selezionati della scuola.

Ci sarà quindi il Technobus, il primo bus itinerante e danzante che gira l’Europa, con una consolle integrata all’interno e un impianto audio-luci che trasforma il veicolo in un dance floor mobile. Il Monsterland Halloween Festival riporterà al suo pubblico anche una delle zone più iconiche del festival: il Luna Park Horror, con giostre adrenaliniche, luci pulsanti e un palco sincronizzato con l’audio di tutte le attrazioni.