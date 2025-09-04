Lady Gaga: esce The Dead Dance, colonna sonora di “Mercoledì”

Un pezzo pulsante a tutto ritmo, con un refrain accattivante, sonorità funky-dance e una produzione impeccabile: sono queste le caratteristiche di The Dead Dance, il nuovo singolo di Lady Gaga composto per la colonna sonora della seconda stagione di Mercoledì.

La canzone rappresenta solo una parte del coinvolgimento di Lady Gaga nella popolare serie. La popstar partecipa anche come attrice impersonando Rosaline Rotwood, un’enigmatica insegnante della Nevermore Academy che incrocia il suo destino con quello di Mercoledì. Jenny Ortega, che della serie è protagonista e produttrice, ha dichiarato: «Sembra che Gaga sia sempre appartenuta a questo universo». Tim Burton, che ha ideato la serie, ha invece dichiarato: «Ha dato al personaggio una profondità che non mi aspettavo».

Il videoclip di The Dead Dance è la prima collaborazione di Lady Gaga con Tim Burton, che ha scelto come set per le riprese l’Isola delle Bambole in Messico. Il video si dipana tra atmosfere in bianco e nero per poi passare al colore, tra bambole inquietanti e suggestive movenze dark di Gaga.

Il video è stata prodotto da Lady Gaga e Michael Polansky, insieme a Burton e Natalie Testa. I costumi sono stati realizzati da Colleen Atwood, mentre le coreografie da Parris Goebel e Corey Baker. «L’ispirazione per The Dead Dance» spiega la popstar «è stata una rottura sentimentale: il brano parla di come ci sentiamo a volte quando una relazione finisce, di come la fine di una relazione possa uccidere la nostra capacità di provare speranza nell’amore. Il brano ha un ritmo davvero cool e funky. Ed è allora che la canzone non parla più solo della relazione, ma anche del divertirsi con gli amici dopo aver vissuto un’esperienza difficile e complicata».