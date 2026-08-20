Kraftwerk, gli uomini-macchina che hanno inventato il suono del futuro

Ralf Hütter compie 80 anni. Fondatore e anima dei Kraftwerk, è uno dei personaggi più influenti della musica contemporanea

Ci sono gruppi che appartengono a un’epoca e gruppi che finiscono per inventare quella successiva. I Kraftwerk appartengono alla seconda categoria. Quando negli anni Settanta Ralf Hütter e Florian Schneider cominciarono a costruire la loro musica a Düsseldorf, tra sintetizzatori, vocoder e ritmi meccanici, il mondo digitale che oggi consideriamo normale non esisteva ancora. Il personal computer era lontano dalle case, Internet apparteneva alla fantascienza. Eppure i Kraftwerk avevano già intuito che il rapporto tra uomo e tecnologia sarebbe diventato uno dei grandi temi della modernità.

Oggi, 20 agosto 2026, Ralf Hütter compie 80 anni. Nato a Krefeld nel 1946, fondò i Kraftwerk nel 1970 insieme a Schneider ed è rimasto la figura centrale del gruppo, l’unico fondatore ancora presente nella formazione. Una continuità straordinaria per un progetto che, più che attraversare mezzo secolo di musica, ha contribuito a modificarne il corso.

La svolta arrivò nel 1974 con Autobahn. L’autostrada tedesca diventava ritmo, paesaggio sonoro, ripetizione e velocità. La macchina non era più soltanto un mezzo di trasporto: entrava nella musica e ne determinava l’immaginario.

Da quel momento i Kraftwerk costruirono un universo immediatamente riconoscibile. Radio-Activity, Trans-Europe Express, The Man-Machine, Computer World: già i titoli raccontavano la loro fascinazione per treni, reti, comunicazioni, robotica e computer. La modernità industriale europea diventava materia pop.

Ma la loro rivoluzione non fu soltanto tecnologica. Fu anche culturale. In un’epoca in cui gran parte del rock europeo continuava a guardare agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, Hütter e Schneider cercarono deliberatamente una diversa identità musicale: europea, tedesca ma cosmopolita, rigorosa e modernissima. Autostrade, stazioni, radio, biciclette e computer sostituivano l’immaginario tradizionale del rock.

Anche l’immagine contribuì alla rottura. Mentre le rockstar celebravano fisicità, individualismo ed eccesso, i Kraftwerk facevano quasi il contrario. Sul palco apparivano immobili, eleganti, impassibili. Poi arrivarono i manichini e i celebri robot con le loro sembianze.

Era l’idea della Mensch-Maschine, l’uomo-macchina: non semplicemente una trovata estetica, ma una riflessione sul confine tra essere umano e tecnologia. Una questione che oggi, nell’epoca dell’intelligenza artificiale, degli algoritmi e delle identità digitali, appare persino più attuale di quanto potesse sembrare allora.

L’influenza dei Kraftwerk supera infatti enormemente la storia della sola musica elettronica. Il loro linguaggio è entrato nel synth-pop, nell’hip hop, nell’electro, nella techno di Detroit, nella house, nell’industrial e nella musica dance. Pochissimi gruppi possono rivendicare una discendenza tanto ampia.

Eppure la loro musica resta sorprendentemente essenziale. Le melodie sono spesso semplici, i testi ridotti a poche parole, i ritmi rigorosi, le voci filtrate e quasi spersonalizzate. Non c’è virtuosismo esibito. La complessità dei Kraftwerk sta nelle idee, non nella quantità di note.

È forse questa una delle ragioni della loro longevità. Molte rappresentazioni del futuro nate negli anni Settanta sono invecchiate. La loro, invece, sembra essersi progressivamente avvicinata alla realtà. In Computer World, nel 1981, cantavano di computer, informazioni e banche dati quando l’informatica personale era ancora agli inizi. Con The Robots mettevano in scena automazione e identità artificiali. Con Radioactivity mostravano l’ambivalenza di una tecnologia contemporaneamente affascinante e inquietante.

Oggi viviamo circondati da dispositivi digitali, reti, algoritmi e sistemi automatici. Quei quattro uomini immobili davanti alle loro console non sembrano più arrivare da un futuro remoto. Sembrano piuttosto aver anticipato il nostro presente.

Nel frattempo la formazione è cambiata. Florian Schneider lasciò il gruppo nel 2008 ed è morto nel 2020; Wolfgang Flür e Karl Bartos, protagonisti della formazione classica, avevano abbandonato il progetto molti anni prima. Hütter è rimasto il custode di quell’universo, portando avanti una concezione dello spettacolo sempre più vicina all’installazione audiovisiva.

Non è casuale che negli anni i Kraftwerk siano entrati anche nei grandi spazi dell’arte contemporanea, dal Museum of Modern Art di New York alla Tate Modern di Londra. In fondo non sono mai stati soltanto una band. Sono un progetto in cui musica, design, immagine, tecnologia e performance diventano un unico linguaggio.

E continuano a essere una presenza viva. Nel 2026 i Kraftwerk sono ancora in attività e Hütter continua a salire sul palco, fedele a una delle figure pubbliche più enigmatiche della storia della musica: nessuna mitologia rock, nessun culto dell’eccesso, nessuna nostalgia ostentata.

A ottant’anni resta davanti alle sue macchine con la stessa compostezza di sempre.

I Kraftwerk avevano immaginato il futuro. Cinquant’anni dopo, quel futuro somiglia sempre di più al mondo in cui viviamo.