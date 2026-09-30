George Harrison, Eric Clapton e Pattie Boyd: il triangolo d’amore più famoso del rock

Il pubblico conosce le canzoni. Molto meno ciò che accade quando finiscono: le attese, le incomprensioni, la distanza fra una dichiarazione d’amore e la capacità di mantenerla. Nella storia di George Harrison, Eric Clapton e Pattie Boyd, questa distanza è diventata parte della leggenda. Due musicisti capaci di dare una forma memorabile ai sentimenti, una donna amata da entrambi, un’amicizia sopravvissuta a ciò che avrebbe potuto distruggerla. E, intorno, una stagione in cui la musica sembrava promettere una libertà ancora tutta da imparare.

A ripercorrere questa vicenda è il giornalista Riccardo Russino in Il triangolo rock. Eric Clapton, Pattie Boyd, George Harrison, edito da Il Castello, nella collana Chinaski. Il volume ricostruisce l’intreccio attraverso autobiografie, testimonianze e due interviste inedite dell’autore a Boyd, accostando alla storia sentimentale quella di un’epoca che trasformò il costume, l’immaginario e il suono della cultura popolare.

All’inizio c’è Londra. Quella degli anni Sessanta, dei fotografi e delle modelle, delle nuove forme del vestire e del desiderare, della giovinezza che conquista spazio sulle copertine e nelle strade. Pattie Boyd appartiene a quel mondo prima di entrare nell’orbita dei Beatles. Ha una carriera, una presenza riconoscibile, una vita che la celebrità dei suoi futuri compagni finirà spesso per lasciare in secondo piano.

Nel 1964, sul set di A Hard Day’s Night, incontra Harrison. Il cinema offre la circostanza; la Beatlemania amplifica tutto ciò che segue. La loro relazione si sviluppa dentro una notorietà che rende pubblica persino l’intimità, mentre il successo moltiplica possibilità, incontri e tentazioni. Nel racconto di Russino, la vicenda privata si intreccia così alle contraddizioni della rivoluzione dei costumi: la libertà si allarga, ma non garantisce che uomini e donne possano esercitarla alle stesse condizioni.

Clapton entra in questa storia anche attraverso un legame profondo con Harrison. Tra loro esistono affinità musicali, frequentazioni, fiducia. È proprio tale vicinanza a rendere il suo amore per Pattie tanto dirompente: il desiderio investe contemporaneamente un matrimonio e un’amicizia. La persona amata è la moglie di un uomo al quale lo unisce qualcosa di essenziale.

Layla dà a quel conflitto una voce. Il brano trasforma l’amore per Boyd in un’urgenza che sembra non trovare riposo: la chitarra incalza, la richiesta si fa insistente, il sentimento cerca nella musica uno spazio che la vita ancora gli nega. Pubblicata nel 1970 da Derek and the Dominos, la canzone consegna al pubblico una passione privata, destinata da allora a essere ascoltata da milioni di persone.

Nel repertorio legato a Pattie, Wonderful Tonight porterà invece il desiderio nella dimensione quotidiana di una serata, di uno sguardo, di una presenza accanto a sé. E Something, da lei ricondotta al rapporto con Harrison, resterà associata a quella prima storia d’amore. Sono canzoni diverse, che il mito tende a raccogliere sotto un’unica immagine: la donna capace di ispirare due grandi musicisti.

Ma quella definizione lascia fuori una parte decisiva della vicenda. Essere celebrata in una canzone non significa sentirsi compresa nella vita. La bellezza di un brano non risolve le solitudini di una relazione, né cancella il peso di tradimenti, dipendenze e promesse disattese. Il percorso di Boyd, seguito da Russino dall’infanzia alla moda, dai Beatles alla relazione con Clapton e agli anni successivi, permette di guardare anche al costo umano di una storia diventata patrimonio collettivo.

Le due interviste realizzate dall’autore assumono, in questa prospettiva, un valore particolare: riportano la parola a chi troppo spesso è stata raccontata attraverso i sentimenti altrui. Pattie può così emergere come una persona che ricorda, interpreta e restituisce un senso alla propria esperienza. La sua voce introduce una misura diversa da quella della leggenda, fatta anche di esitazioni, ferite e ricerca di autonomia.

Altrettanto complesso è il rapporto fra Harrison e Clapton. Il passaggio di Boyd dall’uno all’altro non esaurisce la loro storia. La collaborazione musicale continua a costituire un terreno comune, capace di accogliere ciò che nelle relazioni personali resta difficile da sciogliere. L’assolo di Clapton in While My Guitar Gently Weeps, eseguito su invito di Harrison, ne è l’immagine più celebre: due sensibilità riconoscibili che trovano posto nella stessa canzone.

Sarebbe riduttivo leggere la durata della loro amicizia come una prova di invulnerabilità o di superiore distacco. Il legame attraversa tensioni e contraddizioni, e proprio per questo conserva una forza singolare. La loro vicenda invita a considerare quanto possano essere mobili i confini fra affetto, rivalità, lealtà e dolore.

Il 29 novembre 2002, a un anno dalla morte di Harrison, questa amicizia trova un’espressione pubblica nel Concert for George, organizzato da Olivia Harrison ed Eric Clapton. Sul palco, la musica riunisce chi ha condiviso con George una parte della propria vita. Per Clapton, suonare diventa anche un modo di custodire il rapporto con l’amico scomparso.

Russino amplia infine il racconto con “Extra Texture”, la sezione dedicata a Friar Park, la residenza di Harrison, e alle occasioni in cui i due chitarristi hanno condiviso studi di registrazione e palchi. Luoghi e collaborazioni restituiscono profondità a una vicenda che la formula del triangolo amoroso rende immediatamente riconoscibile, ma soltanto in parte comprensibile.

Il fascino di questa storia nasce anche dalla sua irriducibilità. L’amore cambia, i matrimoni finiscono, l’amicizia assume forme inattese. Le canzoni, intanto, continuano a vivere: conservano l’intensità di un sentimento senza poter raccontare tutto ciò che è costato. Il triangolo rock torna nello spazio fra quei due piani, dove la memoria del pubblico incontra le vite di tre persone. È lì che Harrison, Clapton e Boyd ritrovano la loro complessità, oltre i ruoli che la leggenda ha assegnato a ciascuno.