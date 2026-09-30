La Formula 1 sbarca a Sepang, Antonelli vuole chiudere i conti con il Mondiale

Le disavventure di Baku sono già dimenticate. Nell’ultima parte della stagione la Formula 1 non concede tregua, si corre in quasi tutti i week end, sembra quasi il campionato di calcio. Dal gran premio dell’Azeirbagian Kimi Antonelli è tornato con un’uscita di strada nelle prove che ha compromesso ovviamente anche la gara e un quinto posto che non lo ha soddisfatto in pieno. Il leader del Mondiale è uno che spinge sempre sull’acceleratore, ma a Baku non gli è riuscita l’impresa che lo ha visto trionfare a Monza e forse anche su consiglio di “papà” Toto Wolf ha preferito gestire la gara e accontentarsi. Però un attimo prima di prendere il volo da Baku aveva già la testa al prossimo appuntamento. “In Malesia ci penso io” ha sussurrato. “A volte devi essere contento di un quinto posto e per me Baku è stata una gara così, ma so di aver guidato non al mio 100%“. L’esuberanza di un ventenne è difficile da limitare e Kimi non ha nessuna intenzione di gestire il vantaggio (66 punti su Russell), ha in testa solo di vincere ogni volta che sale sulla sua Mercedes. “Non ho nessuna intenzione di mettermi a fare i conti – ha ammesso Kimi – voglio correre ogni gara per vincere per provare a chiudere il campionato il prima possibile”.

La pressione di Russell

Del resto George Russell ha una sola carta da giocarsi, quella della pressione sul giovanissimo compagno di squadra, il britannico deve indurre Kimi all’errore come è successo a Baku perchè sul piano della velocità l’italiano ha dimostrato di essere più bravo nonostante i due guidino la stessa macchina. Ma non c’è tempo per ripensare a quello che è successo in Azerbaigian, Kimi tira dritto: “Tante gare ravvicinate mi aiutano a non pensare a quello che sta succedendo e a concentrarmi solo sul mio lavoro in pista”. Antonelli non ha mai corso sulla pista di Sepang, assente dal circuito della Formula 1 dal 2018, però è ottimista: “È una pista bellissima sulla quale non ho mai corso, ma l’ho provata al simulatore e con il team ci stiamo preparando a questa nuova sfida, anche perché mi piace sempre andare su piste nuove”. Già dal primo anno in Formula 1 Antonelli ha dimostrato una grande adattabilità a circuiti nuovi per lui, un fatto spesso sottolineato con soddisfazione dal boss della Mercedes Toto Wolf: “Il ragazzo impara in fretta”. Già, Kimi va di corsa e vuole bruciare le tappe. Il traguardo del titolo mondiale piloti che a inizio stagione sembrava un sogno difficile da realizzare, adesso sembra vicino, ma negli ultimi gran premio servirà la massima concentrazione e attenzione ad ogni variabile. Come la pioggia, attesa nel week end di Sepang. “Non abbiamo ancora avuto un Gran Premio sul bagnato quest’anno – ha ricordato il pilota prima dell’appuntamento malese – e forse questa potrebbe essere l’occasione buona per fare qualche giro sotto la pioggia, mi piacerebbe vedere finalmente come reagiscono queste monoposto con il bagnato”. Sole e pioggia per Kimi fa lo stesso. Giù il pedale, il sogno del mondiale è nelle mani del ragazzo.