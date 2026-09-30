SYM Cruisym 400, il GT che vuole fare tutto: comfort, tecnologia e sostanza

C’è un momento in cui uno scooter smette di essere semplicemente un mezzo per muoversi in città e diventa un compagno di viaggio. È esattamente il terreno sul quale si inserisce il nuovo SYM Cruisym 400, un GT di media cilindrata che punta a mettere insieme due esigenze apparentemente distanti: la praticità richiesta negli spostamenti quotidiani e il comfort necessario per affrontare anche i viaggi fuori porta. Una formula concreta, alla quale SYM aggiunge una dotazione particolarmente ricca e un prezzo competitivo.

Il progetto nasce attorno a un monocilindrico da 399 cc, raffreddato a liquido, capace di 34 CV a 6.750 giri/min e 37 Nm di coppia a 5.000 giri/min, abbinato alla trasmissione automatica CVT. Numeri che raccontano uno scooter pensato più per l’equilibrio complessivo che per la ricerca della prestazione assoluta. Ed è proprio nell’uso reale che il Cruisym 400 mostra il suo carattere: la risposta dell’acceleratore è pronta, le partenze sono brillanti e la spinta permette di affrontare con disinvoltura il traffico, i sorpassi e i trasferimenti più veloci.

La ciclistica segue la stessa filosofia. Il Cruisym adotta una ruota anteriore da 15 pollici e una posteriore da 14, una soluzione che contribuisce alla stabilità senza penalizzare eccessivamente l’agilità. Il telaio in acciaio e le sospensioni sono impostati per offrire sicurezza e comfort, mentre l’impianto frenante prevede un disco anteriore da 288 mm e uno posteriore da 275 mm con ABS. Non manca il controllo di trazione, ulteriore elemento che aumenta il livello di sicurezza nella guida quotidiana.

Ma è osservando il Cruisym 400 nel suo insieme che emergono le ambizioni di SYM. La posizione di guida è rilassata, la sella è posta a 785 mm da terra e integra un supporto lombare regolabile su tre posizioni. Il parabrezza contribuisce alla protezione aerodinamica, mentre il serbatoio da 14,5 litri sottolinea la vocazione ai trasferimenti. Anche il passeggero beneficia di una sella ampia e di una configurazione pensata per rendere piacevoli gli spostamenti in coppia.

È però sul fronte della tecnologia che il Cruisym 400 prova a distinguersi maggiormente. La strumentazione è affidata a un display TFT da 7 pollici, collegabile allo smartphone attraverso l’app SYM+. A bordo trovano posto anche il sistema keyless, prese USB e USB-C, monitoraggio della pressione degli pneumatici e illuminazione full LED. A completare il quadro ci sono due dashcam integrate, una anteriore e una posteriore, capaci di registrare le immagini durante la marcia: una soluzione ancora poco comune nel segmento e che può risultare utile sia per documentare un viaggio sia negli spostamenti quotidiani.

La tecnologia, però, non prende il sopravvento sulla praticità. Anzi, è uno degli aspetti più riusciti del progetto. Il vano sottosella è sufficientemente ampio da ospitare un casco integrale e un jet, mentre altri vani permettono di sistemare gli oggetti che normalmente accompagnano gli spostamenti di tutti i giorni. È una caratteristica fondamentale per uno scooter GT destinato a essere utilizzato non soltanto nel tempo libero, ma anche per andare al lavoro, fare commissioni e muoversi quotidianamente.

Il risultato è uno scooter che non cerca necessariamente di impressionare con numeri estremi, ma che punta su un concetto forse più importante per chi utilizza realmente uno scooter: fare bene molte cose diverse. In città offre una posizione di guida confortevole e una risposta pronta; sulle tangenziali mette in campo stabilità e protezione; nel fine settimana può trasformarsi in un mezzo da turismo capace di affrontare percorrenze più impegnative senza richiedere sacrifici particolari.

Anche il prezzo contribuisce a rendere interessante la proposta. Il listino italiano del SYM Cruisym 400 è fissato a 5.499 euro franco concessionario, una cifra che lo colloca in una fascia particolarmente competitiva considerando cilindrata, dotazione elettronica e impostazione GT.

Il Cruisym 400, in definitiva, interpreta in modo molto concreto il concetto di scooter moderno: non soltanto un mezzo agile per la città, ma una piattaforma capace di accompagnare il proprietario durante tutta la settimana e di portarlo fuori porta quando arriva il momento di staccare. Comfort, tecnologia, capacità di carico e un motore sufficientemente brillante sono gli ingredienti di una ricetta che punta soprattutto sull’equilibrio. E proprio questa capacità di non sacrificare una funzione per privilegiarne un’altra rappresenta probabilmente il tratto più interessante del nuovo GT di casa SYM.