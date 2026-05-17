Dara regina dell’Eurovision: Sal Da Vinci quinto con Per sempre sì

L’Eurovision Song Contest 2026 si è concluso con una vittoria destinata a restare nella storia della manifestazione. A conquistare il primo posto è stata infatti la Bulgaria grazie a DARA e al brano Bangaranga, una performance che ha saputo trasformare il palco di Vienna in uno spettacolo potente, visionario e profondamente legato alle radici culturali del suo Paese. Per la Bulgaria si tratta del primo trionfo nella storia dell’Eurovision.

Fin dalle prove generali, DARA era riuscita ad attirare l’attenzione grazie a un’esibizione completamente diversa rispetto alle proposte pop più tradizionali viste in gara. Luci aggressive, coreografie ispirate ai rituali folkloristici balcanici e un’atmosfera quasi cinematografica hanno dato vita a una performance costruita sull’impatto emotivo prima ancora che sulla melodia. Bangaranga mescola elettronica contemporanea, ritmi tribali e richiami alla tradizione bulgara, creando un’identità sonora immediatamente riconoscibile.

Dietro il personaggio artistico di DARA c’è Darina Yotova, cantante nata a Varna nel 1998 e diventata famosa in patria dopo la partecipazione a X Factor Bulgaria. Negli anni successivi l’artista ha costruito una carriera molto solida nell’Europa orientale, distinguendosi per lo stile diretto.. Con l’album ADHDARA aveva già mostrato la volontà di raccontare una generazione inquieta e impulsiva. All’Eurovision quella stessa energia si è trasformata in un linguaggio universale.

La finale di Vienna ha confermato quanto il concorso europeo stia cambiando. Sempre più spesso il pubblico premia artisti capaci di portare sul palco una forte identità culturale invece di inseguire formule pop internazionali già viste. DARA ha saputo fare esattamente questo: costruire una proposta contemporanea senza rinunciare alle proprie radici.

Alle sue spalle, al secondo posto, si è classificato Israele con Noam Bettan e la ballata Michelle, una delle canzoni più melodiche della serata. Terza posizione invece per la Romania con Alexandra Căpitănescu e Choke Me, brano dark-pop che ha conquistato soprattutto il televoto grazie a una messa in scena molto teatrale.

Ottimo risultato anche per l’Italia, che ha chiuso al quinto posto con Sal Da Vinci e Per sempre sì. Il cantante napoletano è stato tra i protagonisti più apprezzati della settimana eurovisiva. Il brano, già prima della finale, aveva superato quota 60 milioni di streaming sulle piattaforme digitali, confermando il forte legame dell’artista con il pubblico italiano e internazionale. Pur restando fuori dal podio, il suo piazzamento conferma ancora una volta la continuità dell’Italia all’interno della competizione europea, ormai stabilmente tra i Paesi più competitivi dell’ultimo decennio.

Il successo della cantante bulgara potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova fase per il concorso. Una fase in cui autenticità, contaminazione culturale e forza visiva contano più delle formule costruite a tavolino. E dopo il trionfo di Vienna, il nome di Dara è destinato a diventare uno dei più popolari della nuova scena pop europea.