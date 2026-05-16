Moda, la Fashion Week Uomo torna a giugno con 75 appuntamenti

Entra nel vivo l’organizzazione della prossima Milano Fashion Week. In programma dal 19 al 23 giugno 2026, la kermesse, realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano, presenta un calendario di 75 appuntamenti, di questi, 22 sfilate tra fisiche e digitali; 46 presentazioni e 7 eventi. Dedicata alle collezioni di moda e accessori maschili per la primavera/estate 2027, la fashion week vede l’esordio in passerella di Thom Browne, Garcias, Martin Quad e Shinyakozuka. Tra le novità anche la co-ed di Giorgio Armani: lunedì 22 giugno, infatti, Leo Dell’Orco e Silvana Armani presenteranno, per la prima volta insieme, la collezione Uomo e una selezione di capi della collezione Cruise 2027 Donna. Non solo, lato presentazioni, la schedule si arricchisce del prêt à porter toscano di Bunhova By Bungaro, della maglieria di De Nobiliary Particle, dei gioielli Dodo, di Koday, Materia, Sergio Davila e Tolotta. “La moda è un linguaggio universale che non conosce differenze e confini. È un sistema solido, radicato e profondamente internazionale, capace di rappresentare un modello virtuoso proprio nel momento in cui affrontiamo sfide e complessità che riguardano tutti noi. In questo contesto, Milano si conferma il luogo in cui questo sistema trova la sua espressione più compiuta: una piattaforma aperta, capace di generare valore culturale ed economico per l’Italia e per il mondo”, ha spiegato Carlo Capasa, Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana, ”La nuova edizione della Milano Fashion Week Uomo ribadisce tale vocazione con una proposta ricca e articolata, che va ben oltre la sfilata come atto centrale: accanto alle passerelle, numerose presentazioni ed eventi animano la città, sperimentando format e linguaggi capaci di rispondere ai cambiamenti del nostro tempo e di allargare la conversazione sulla moda maschile contemporanea. Camera Nazionale della Moda Italiana rinnova con convinzione il proprio impegno nella promozione dei designer della nuova generazione. Abbiamo scelto di attivare per la terza edizione lo spazio di Fondazione Sozzani come palcoscenico dedicato a una selezione di brand emergenti, che avranno l’opportunità di sfilare e presentare le proprie collezioni in un contesto di prestigio e visibilità. È un investimento nel futuro della moda italiana: credere nei talenti significa dare loro gli strumenti e il contesto giusto per crescere”.