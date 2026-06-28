Bruno Mars a San Siro il 14 e 15 luglio: la probabile scaletta del concerto

Martedì 14 luglio Bruno Mars torna finalmente in Italia e lo fa nel luogo simbolo dei grandi concerti internazionali: lo stadio San Siro di Milano. Sarà la prima delle due date italiane del suo The Romantic Tour, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate, destinato a richiamare oltre centomila spettatori tra il 14 e il 15 luglio.

L’assenza dai palchi italiani durava da quasi un decennio. Nel frattempo Bruno Mars non ha semplicemente consolidato il proprio successo: si è imposto come uno degli ultimi autentici showman della musica contemporanea. In un’epoca in cui molti concerti puntano soprattutto sugli effetti speciali, lui continua a mettere al centro il talento. Canta, balla, suona diversi strumenti e dirige una band impeccabile, costruendo spettacoli in cui ogni dettaglio è studiato con precisione ma lascia sempre spazio alla spontaneità e al divertimento.

Il tour prende il nome dall’ultimo album The Romantic, protagonista della prima parte dello show con brani come Risk It All, On My Soul, God Was Showing Off e Something Serious, ma il cuore del concerto resta un viaggio attraverso quindici anni di successi che hanno definito il pop del nuovo millennio.

Non mancano infatti 24K Magic, Treasure, That’s What I Like, Locked Out of Heaven, Just the Way You Are e la travolgente chiusura affidata a Uptown Funk, il brano che insieme a Mark Ronson è diventato uno dei maggiori fenomeni della musica pop degli ultimi vent’anni.

Ampio spazio anche al repertorio dei Silk Sonic, il progetto condiviso con Anderson .Paak che ha riportato in auge il soul e il funk degli anni Settanta. Dal vivo trovano spazio 777, Fly As Me, Smoking Out the Window e Leave the Door Open, eseguite con quella naturalezza che ha reso il duo uno dei progetti più apprezzati degli ultimi anni.

Tra i momenti più emozionanti dello spettacolo c’è un lungo medley pianistico che riunisce It Will Rain, Talking to the Moon, Grenade e When I Was Your Man, offrendo al pubblico il volto più intimo del cantante. Non manca nemmeno Die With a Smile, la recente collaborazione con Lady Gaga che è già diventata uno dei brani simbolo del 2026.

La scaletta

Nothin’ on You

Risk It All

Cha Cha Cha

On My Soul

24K Magic

Treasure

God Was Showing Off

I Just Might

Perm

Why You Wanna Fight?

Oh Girl / I Want to Be Your Man

That’s What I Like

Something Serious

Blast Off

Silk Sonic Intro

777

Fly As Me

Smoking Out the Window

Leave the Door Open

Marry You

Die With a Smile

It Will Rain / Talking to the Moon / Grenade / When I Was Your Man

Versace on the Floor (strumentale)

Locked Out of Heaven

Just the Way You Are

Uptown Funk

BIS