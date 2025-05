Benji & Fede, il grande ritorno: il nuovo singolo e il tour estivo in tutta Italia

Dopo il successo della reunion, Benji & Fede lanciano il singolo Stupido Me, Stupida Te, in uscita il 30 maggio. Annunciate anche le prime date del tour estivo 2025, tra nuovi brani e grandi hit del passato.

Dopo settimane di mistero alimentato da enigmatici manifesti apparsi nel cuore di Milano con la scritta “Stupido me che… / Stupida te che…” accompagnata dalla data 30.05, Benji & Fede rompono il silenzio: il 30 maggio esce il loro nuovo singolo, Stupido Me, Stupida Te, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Un brano che segna un altro tassello importante nel percorso della band dopo la reunion annunciata a maggio 2024. Stupido Me, Stupida Te è una canzone sospesa tra malinconia e desiderio, un racconto emotivo e sensuale che scava nelle pieghe più profonde delle relazioni. Il testo descrive amori che si sfiorano ma non si trovano mai davvero, tra notti da dimenticare e ricordi che lasciano il segno.

Il duo modenese propone una scrittura intensa e un’atmosfera coinvolgente, mettendo a nudo la parte più vulnerabile delle relazioni umane. “Stupido Me, Stupida Te” è un brano senza filtri, che mescola pop e sentimento, arricchito da ritmi latini e percussioni dal sapore afro.

Ma le novità non finiscono qui. Benji & Fede hanno appena annunciato anche le prime date del loro Tour Estivo 2025, prodotto da Vivo Concerti. Un’occasione imperdibile per i fan di riascoltare dal vivo i successi che hanno segnato la loro carriera e scoprire le nuove canzoni.

Il tour partirà da Augusta (SR) il 18 maggio in Piazza Castello, per poi proseguire l’11 luglio a Massa Carrara (Carrara Fiere) e il 24 agosto a Luco dei Marsi (AQ) in Piazza Umberto I. Due grandi eventi chiuderanno il tour a settembre: il 17 settembre alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, e il 19 settembre al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). Ulteriori date verranno annunciate prossimamente.

Con sei album all’attivo (“20:05”, “0+”, “Siamo Solo Noise” e la sua versione limited edition, “Good Vibes” e “Rewind”), sei numeri uno in classifica, 17 dischi di Platino e 9 d’Oro, oltre 1 miliardo di streaming complessivi e concerti sold out con più di 150.000 biglietti venduti, Benji & Fede sono stati una delle formazioni pop italiane più amate tra il 2015 e il 2020. Il singolo “Dove & Quando” è diventato una vera e propria hit dell’estate 2019, raggiungendo il primo posto della classifica ufficiale Fimi/Gfk.

Dopo una pausa durata quattro anni, a maggio 2024 Benji & Fede hanno annunciato il loro ritorno sulle scene. Da allora hanno pubblicato i singoli Musica Animale, Estate Punk e Caro Amico, anticipando l’album Rewind, uscito il 25 ottobre. A novembre sono tornati anche dal vivo con un concerto evento sold out all’Unipol Forum di Milano, da cui è stato tratto il video del brano “Daisy”.

Con il nuovo singolo in arrivo e un tour estivo pronto a riabbracciare i fan in tutta Italia, Benji & Fede confermano di essere tornati per restare.