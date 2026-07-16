Bad Bunny in concerto a Milano: tutto quel che c’è da sapere

L’attesa è finita. Dopo aver attraversato Spagna, Francia, Svezia e Polonia, Bad Bunny arriva a Milano per le due date italiane del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, in programma venerdì 17 e sabato 18 luglio all’Ippodromo Snai La Maura. I due concerti, annunciati mesi fa, hanno registrato il tutto esaurito in tempi rapidissimi, confermando il momento straordinario vissuto dalla superstar portoricana, oggi tra gli artisti più influenti della musica mondiale.

L’interesse resta altissimo anche a poche ore dall’apertura dei cancelli. Sui social continuano a moltiplicarsi gli appelli di chi spera di trovare un biglietto attraverso i canali ufficiali di rivendita, mentre la città si prepara ad accogliere migliaia di fan provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Gli orari della giornata

L’apertura dei cancelli è prevista nel pomeriggio, mentre lo spettacolo inizierà alle 20. Prima dell’ingresso in scena di Bad Bunny è previsto il live dei Chuwi, gruppo portoricano che accompagna anche alcune esibizioni del tour.

Considerato l’elevato afflusso di pubblico, gli organizzatori invitano gli spettatori a raggiungere l’area con largo anticipo, così da agevolare i controlli di sicurezza e l’accesso all’impianto.

Una produzione che racconta Porto Rico

Più che un semplice concerto, quello di Bad Bunny è uno spettacolo costruito come un racconto della propria terra. L’intera scenografia ruota attorno all’immaginario portoricano: vegetazione tropicale, immagini dell’isola, musicisti dal vivo e una grande abitazione tradizionale ricostruita al centro del parterre.

È la celebre Casita, diventata uno dei simboli del tour. Durante il concerto l’artista si sposta più volte dal palco principale a questa seconda area scenica, dove si alternano momenti più intimi, ospiti e interazioni con il pubblico. In alcune città europee la Casita ha accolto personaggi del mondo dello spettacolo e dei social, ma gli eventuali invitati vengono mantenuti riservati fino all’ultimo, rendendo ogni data leggermente diversa dalle altre.

La casa rappresenta anche il filo conduttore dell’intero progetto artistico. DeBÍ TiRAR MáS FOToS è infatti un album profondamente legato alle radici di Bad Bunny e al rapporto con Porto Rico, tema che attraversa tutto lo spettacolo insieme ai richiami alla cultura, alla musica e alle tradizioni dell’isola.

Uno show che unisce i nuovi brani e i grandi successi

Le ultime tappe europee hanno confermato una produzione ormai ben definita, con uno spettacolo che supera abbondantemente le due ore e alterna i brani del nuovo album ai successi che hanno reso Bad Bunny una star globale.

L’apertura è affidata a LA MuDANZA, seguita da una prima parte fortemente ispirata alle sonorità del nuovo progetto discografico. Successivamente il concerto cambia ritmo e lascia spazio ai brani che hanno conquistato il pubblico internazionale, trasformando l’arena in una grande festa collettiva.

Tra i momenti più attesi figurano Tití Me Preguntó, Me Porto Bonito, Yo Perreo Sola, Neverita, Safaera, Ojitos Lindos, DÁKITI e Callaíta, canzoni che nelle ultime date europee sono state accompagnate dai cori di decine di migliaia di spettatori.

La probabile scaletta

Come accade in quasi tutti i grandi tour, la scaletta può subire modifiche da una sera all’altra. Tuttavia, osservando gli ultimi concerti di Parigi, Stoccolma e Varsavia, è possibile delineare una struttura molto simile a quella che potrebbe essere proposta anche a Milano.

Fra i brani più probabili figurano:

LA MuDANZA

Callaíta

PIToRRO DE COCO

WELTiTA

TURiSTA

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

VeLDÁ

Tití Me Preguntó

Neverita

Si Veo a Tu Mamá

VOY A LLeVARTE PA PR

Me Porto Bonito

Yo Perreo Sola

Efecto

Safaera

MONACO

CAFé CON RON

Ojitos Lindos

DÁKITI

El Apagón

DtMF

EoO

In alcune città Bad Bunny ha inserito anche una canzone diversa rispetto alla scaletta standard, una sorta di sorpresa dedicata al pubblico della serata. Non è escluso che possa accadere anche nelle due date milanesi.

Come raggiungere La Maura

Per facilitare l’afflusso e il deflusso degli spettatori, ATM ha predisposto un piano di trasporto straordinario con il prolungamento del servizio di alcune linee metropolitane.

L’Ippodromo Snai La Maura può essere raggiunto principalmente attraverso la linea M1 e la linea M5, utilizzando le fermate indicate dagli organizzatori e seguendo i percorsi pedonali predisposti verso l’area concerti. Al termine dello spettacolo alcune stazioni vicine all’impianto potrebbero essere temporaneamente chiuse per consentire un deflusso più ordinato del pubblico, motivo per cui è consigliabile seguire le indicazioni del personale presente sul posto.e durante le fasce orarie individuate dall’amministrazione comunale per garantire il regolare svolgimento dell’evento.

L’ultima tappa prima dell’Italia

Le due date milanesi arrivano dopo una serie di concerti che hanno registrato il tutto esaurito nelle principali città europee. Da Parigi a Stoccolma fino a Varsavia, Bad Bunny ha portato in scena uno spettacolo che unisce musica, identità culturale e una produzione scenica di grande impatto.

Milano rappresenta ora uno degli appuntamenti più attesi del tour estivo e promette di trasformare per due sere La Maura in una grande festa latina, con migliaia di fan pronti a cantare dall’inizio alla fine.