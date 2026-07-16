Calaserena Resort: l’angolo di Sardegna tra mare color smeraldo e nuraghi millenari

Situato tra Cagliari e Villasimius, il resort immerso nel verde è la base ideale per una vacanza tra mare e gite fuoriporta, come sull’Altopiano della Giara e a Su Nuraxi di Barumini, patrimonio UNESCO

La Sardegna resta una delle mete più amate dagli italiani e, sempre più spesso, dai viaggiatori internazionali, che scelgono la celebre isola per la varietà dei suoi paesaggi: coste frastagliate e acque cristalline, ma anche altipiani silenziosi, siti archeologici che raccontano una civiltà millenaria e borghi dove il tempo sembra essersi fermato.

È proprio questa doppia anima, divisa tra mare da cartolina e entroterra autentico, a rendere la Sardegna un unicum nel panorama turistico mediterraneo, capace di conquistare chi cerca relax e chi invece vuole scoprire storia e natura.

Il Calaserena Resort

In questo contesto si inserisce il Calaserena Resort, immerso in un bosco profumato di pioppi, eucalipti e tamerici, a pochi passi da una spiaggia di sabbia dorata che si affaccia su un mare color smeraldo, in quel tratto di costa sud-orientale compreso tra Cagliari e Villasimius.

Le 297 camere, rinnovate nel 2024, spaziano dalle tipologie Classic e Superior fino alle Premium e alle nuove Suite con giardino o balconcino, comprese le Dog Room pensate per chi non vuole rinunciare alla vacanza con il proprio cane.

Gli edifici, distribuiti su due o tre piani, non superano mai i 400 metri dal mare, mentre l’ampia spiaggia privata è attrezzata con ombrelloni maggiorati e due lettini nelle prime file.

Sul fronte della ristorazione, il resort punta su varietà e qualità; i va dai classici buffet al servizio Sea Box per pranzare comodamente sotto l’ombrellone, senza dimenticare le proposte gourmet dei ristoranti Il Gusto, Le Onde e La Brezza, quest’ultimo incluso per gli ospiti delle suite e a pagamento per tutti gli altri.

Due le nuove formule di soggiorno introdotte quest’anno: la Soft-Inclusive, già più ricca della tradizionale pensione completa, pensata per chi cerca un soggiorno semplice e senza sorprese, e la All-Inclusive, sua naturale evoluzione, che vi aggiunge late breakfast, snack durante tutta la giornata, bevande illimitate al bar, un secondo accesso settimanale a “La Trattoria” e altri servizi pensati per la massima libertà degli ospiti.

Ampia anche l’offerta sportiva, con la nuova area fitness e SPA, campi da calcetto, padel, beach volley, tennis e tiro con l’arco, affiancata da un ricco programma di animazione.

Le escursioni

Ma la vacanza al Calaserena può facilmente trasformarsi in un’occasione per esplorare alcuni dei luoghi più suggestivi della Sardegna interna.

A circa un’ora di auto si trova l’Altopiano della Giara, un tavolato basaltico lungo dodici chilometri che si eleva a oltre 500 metri di quota tra la Marmilla, la Trexenta e il Sarcidano, formatosi quasi tre milioni di anni fa dalla lava fuoriuscita da due antiche fratture.

È un ambiente quasi sospeso nel tempo, dove d’inverno e in primavera le depressioni naturali chiamate paulis si riempiono d’acqua piovana, creando piccoli e grandi stagni temporanei circondati da ranuncoli bianchi.

È proprio qui che vive libero il celebre Cavallino della Giara, una razza equina di piccola taglia unica al mondo, insediatasi sull’altopiano probabilmente in epoca nuragica o punica e sopravvissuta pressoché isolata fino a oggi, adattandosi a un territorio dove il cibo scarseggia in estate e abbonda nei mesi più freddi.

L’area, riconosciuta come Sito di Interesse Comunitario dal 1995, conserva inoltre tracce di insediamenti umani che risalgono al Neolitico.

Non lontano dalla Giara sorge Su Nuraxi di Barumini, il complesso nuragico più celebre dell’isola, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1997. Costruito in basalto a partire dal Bronzo Medio, tra il 1500 e il 1350 a.C., il sito conserva la torre centrale, i bastioni con le torri angolari e un intero villaggio di capanne circolari che testimonia oltre mille anni di storia della civiltà nuragica, dalle origini fino all’occupazione cartaginese.

Chi preferisce restare sulla costa, invece, può raggiungere in meno di mezz’ora Villasimius, con le sue spiagge di sabbia bianca finissima e il mare turchese che negli anni le hanno valso fama internazionale, oltre a un centro storico vivace e a un’offerta di locali e ristoranti ideale per le serate fuori dal resort.

Tra mare, archeologia e natura selvaggia, il territorio che circonda il Calaserena Resort riassume in poche decine di chilometri l’essenza più autentica della Sardegna.