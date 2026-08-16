Anni Novanta: il grande business della nostalgia

Tra reunion,, serie tv, cinema e grandi eventi live, il decennio che ha segnato un’intera generazione è il nuovo motore della nostalgia pop

Quando una delle più grandi popstar degli ultimi trent’anni decide di intitolare il suo ultimo album Britpop, non sta semplicemente scegliendo un titolo. Quello di Robbie Williams è sì un omaggio alla scena musicale britannica che negli anni Novanta ha rivoluzionato la musica mondiale (Oasis, Blur, Pulp e Suede), ma soprattutto la certificazione di un cambiamento evidente: il mercato della nostalgia ha cambiato decennio.

Per oltre vent’anni il business della memoria ha guardato agli anni Settanta e Ottanta. Reunion, musical, biopic e tournée hanno trasformato quel patrimonio musicale in una macchina economica capace di generare ricavi enormi molto tempo dopo la sua stagione d’oro. Oggi, però, il baricentro si è spostato. E gli anni Novanta sono diventati il nuovo capitale emotivo su cui investe l’industria culturale globale.

Secondo il Global Music Report dell’IFPI, nel 2025 il mercato mondiale della musica registrata ha superato i 30 miliardi di dollari, crescendo del 6,4% per l’undicesimo anno consecutivo. Gli abbonati ai servizi di streaming hanno superato quota 837 milioni, confermando che oggi una canzone pubblicata trent’anni fa può tornare a vivere con la stessa facilità di una novità, grazie a playlist, algoritmi, serie televisive e social network. È in questo nuovo ecosistema che l’industria ha progressivamente spostato i propri investimenti culturali ed economici sugli anni Novanta. Non basta più celebrare ciò che è stato: bisogna riportarlo al centro del presente. Ed è esattamente ciò che sta accadendo.

I segnali sono ovunque. Gli Oasis hanno trasformato la loro reunion nell’evento musicale del decennio: 41 concerti in quattro continenti, 2 milioni e duecentomila spettatori, incassi superiori ai 400 milioni di dollari. I Backstreet Boys celebrano l’era delle boyband con una residency di 40 spettacoli allo Sphere di Las Vegas, la venue tecnologicamente più avanzata del mondo. Le Spice Girls, pur senza una reunion ufficiale, continuano a occupare ciclicamente uno spazio mediatico notevole a conferma di un marchio che conserva un enorme valore commerciale. E poi i californiani Green Day (90 milioni di album venduti) sbarcati di recente al cinema con Nimrods interpretando se stessi in una commedia on the road ispirata all’estetica e allo spirito punk dei Novanta.

Anche l’Italia racconta la stessa storia. Max Pezzali ha trasformato il suo repertorio e quello degli degli 883 in uno dei più grandi fenomeni live degli ultimi anni, riempiendo gli stadi con canzoni che appartengono ormai a più generazioni. La serie tv Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 ha riportato al centro dell’immaginario collettivo il duo Max Pezzali-Repetto, conquistando anche un pubblico che quegli anni non li ha vissuti.

Ma il segnale più sorprendente arriva da un altro mondo: nel libro “Filosofia degli 883” (uscito luglio e edito da Ponte delle Grazie), il filosofo e docente Fausto Lammoglia utilizza dieci brani della band per affrontare altrettanti temi del pensiero filosofico contemporaneo, intrecciando i testi delle canzoni con il pensiero di Nietzsche, Barthes, Han e molti altri. Il segno inequivocabile che quel repertorio ha ampiamente superato il confine del puro e semplice intrattenimento.

Dagli stadi sold out di Pezzali alle piazze italiane strapiene per cantare e ballare sulle note delle hit di trenta anni fa: Nostalgia 90 è un format europeo, un racconto in musica, suoni e immagini, dedicato alla cultura pop del decennio, e diventato una vera industria dell’intrattenimento: oltre 280 appuntamenti ogni anno, circa 3 milioni di spettatori, più di 15 milioni di interazioni sui social e una community che supera i 2 milioni di follower. Non si tratta più di semplici feste revival. Sono produzioni che generano turismo, sponsorizzazioni, economia locale e coinvolgono un pubblico che va ben oltre la generazione che quegli anni li ha vissuti.

È proprio qui la differenza rispetto ai revival del passato. Gli anni Settanta e Ottanta sono stati celebrati attraverso la nostalgia. Gli anni Novanta vengono continuamente rigenerati. Spotify, YouTube, TikTok, le piattaforme streaming, le serie televisive, l’editoria e i grandi eventi dal vivo non si limitano a conservare la memoria, la rimettono ogni giorno in circolazione, creando nuovi pubblici, nuovi consumi e nuove occasioni di business. Tutti questi sono i tasselli dello stesso mosaico, legato da un unico denominatore e cioè valorizzare i Novanta non perché siano semplicemente trascorsi abbastanza anni da renderli nostalgici, ma perché sono gli ultimi ad aver costruito un immaginario davvero globale prima della frammentazione digitale, l’ultima cultura pop capace di parlare quasi contemporaneamente al mondo intero.