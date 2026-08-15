Il partner perfetto è un esagono: così la Gen Z trasforma l’amore in un curriculum

Aspetto, istruzione, lavoro, patrimonio, famiglia e carattere: l’“Hexagonal Human” racconta una generazione che cerca di ridurre l’incertezza sentimentale attraverso criteri sempre più misurabili. Tra agenzie di matchmaking, profili verificati e algoritmi, l’amore assomiglia sempre più a un processo di selezione.

C’era un tempo in cui il partner ideale veniva descritto attraverso categorie inevitabilmente vaghe: bello, intelligente, divertente, possibilmente gentile, magari con un buon lavoro. L’innamoramento arrivava dopo, con tutta la sua componente di casualità, incompatibilità scoperte troppo tardi e qualità impossibili da inserire in una casella. Oggi, almeno in una parte dell’Asia orientale che sta trasformando molto rapidamente anche il linguaggio delle relazioni, il candidato perfetto può invece essere rappresentato con un grafico. E se il grafico è pieno in ogni sua parte, assume la forma geometrica più desiderabile di tutte: un esagono.

Si chiama 육각형 인간, yukgakhyeong ingan, letteralmente “essere umano esagonale”, ed è uno dei termini che negli ultimi anni hanno raccontato meglio le aspirazioni, ma soprattutto le ansie, dei giovani sudcoreani. Un individuo che non presenta un’unica qualità eccezionale destinata a compensare tutto il resto, ma che funziona bene contemporaneamente su ogni parametro considerato importante: aspetto fisico, istruzione, patrimonio, professione, famiglia d’origine e personalità. Se ciascuna caratteristica viene riportata sui sei assi di un radar chart e raggiunge un valore sufficientemente alto, il risultato è l’esagono della perfezione. Il concetto è stato consacrato da Trend Korea 2024, il rapporto annuale coordinato dal professor Kim Ran-do della Seoul National University, che lo ha inserito tra i dieci fenomeni destinati a interpretare il cambiamento della società sudcoreana.

Il passaggio successivo era quasi inevitabile: se esiste l’Hexagonal Human, può esistere anche l’Hexagonal Woman, la donna esagonale, e soprattutto l’Hexagonal Man, l’uomo esagonale che non ha punti deboli e che, nel mercato sentimentale, diventa la versione contemporanea del partner perfetto. Con una differenza importante rispetto al vecchio principe azzurro: quest’ultimo apparteneva alla fantasia, mentre l’uomo esagonale appartiene al mondo dei dati.

Sei lati per misurare una persona

L’idea sembra quasi innocua finché la si considera una delle infinite etichette prodotte dai social media, ma Trend Korea ne offre una lettura assai meno leggera, perché dietro la ricerca della perfezione vede anche il progressivo indebolimento della fiducia nella mobilità sociale. La narrativa del successo costruito attraverso il sacrificio, il ragazzo partito dal nulla che studia, lavora e alla fine conquista una posizione migliore di quella della propria famiglia, convince sempre meno una generazione che osserva il prezzo delle abitazioni, la concentrazione della ricchezza e la competizione educativa e professionale e scopre che alcune delle variabili decisive sono state determinate molto prima che potesse fare qualcosa per modificarle.

Non sorprende quindi che tra i sei lati dell’esagono compaiano non soltanto professione o istruzione, sulle quali almeno teoricamente è possibile intervenire, ma anche famiglia d’origine, patrimonio e aspetto, elementi nei quali nascere dalla parte giusta della distribuzione conta enormemente. Gli autori di Trend Korea definiscono infatti l’Hexagonal Human contemporaneamente come aspirazione, gioco e disperazione di giovani che vivono in una società nella quale la scala della mobilità sociale appare sempre più instabile.

Il risultato è una forma particolare di perfezionismo: non occorre più essere straordinari in qualcosa, bisogna soprattutto evitare di essere insufficienti in qualcosa. Un esagono più piccolo ma regolare può, almeno simbolicamente, diventare preferibile a una figura enorme ma deformata da un unico asse debole.

La metafora è entrata nel linguaggio sentimentale prima ancora di essere consacrata come trend nazionale. Nel 2023 il programma di KBS Joy Love Naggers raccontò il caso di una donna che aveva costruito una vera e propria tabella di “idoneità matrimoniale” per confrontare il proprio compagno con gli ex fidanzati: alcuni avevano caratteristiche particolarmente forti ma una debolezza evidente, mentre l’uomo scelto per il matrimonio non eccelleva in modo clamoroso in nessun parametro e formava però un piccolo esagono equilibrato. Uno dei commentatori osservò che la donna aveva, di fatto, sostituito da sola una società di matchmaking.

Ed è proprio qui che un’espressione apparentemente pop comincia a raccontare qualcosa di molto più grande.

La generazione delle dating app riscopre il matchmaker

La Corea del Sud possiede da decenni un’industria estremamente strutturata delle 결혼정보회사, gyeolhon jeongbo hoesa, letteralmente “società di informazioni matrimoniali”: aziende come Duo o Gayeon non funzionano semplicemente come agenzie nelle quali si lascia il proprio numero di telefono sperando che qualcuno presenti la persona giusta, ma costruiscono profili attraverso informazioni che possono essere documentate e verificate, affiancando algoritmi e database al lavoro dei cosiddetti couple manager.

Qui la distanza fra romanticismo e selezione diventa particolarmente sottile. Età, titolo di studio e professione non sono dettagli scoperti dopo tre appuntamenti, ma criteri attraverso i quali restringere preventivamente il campo: persino lo strumento pubblico con cui Duo permette di individuare il proprio “tipo ideale” procede chiedendo fascia d’età, livello di istruzione e categoria professionale, prima di passare alle caratteristiche considerate prioritarie.

Sarebbe sbagliato sostenere che la Gen Z sudcoreana abbia abbandonato Tinder e le dating app per correre in massa nelle agenzie matrimoniali, perché i numeri raccontano qualcosa di molto più interessante proprio nella loro gradualità. Secondo i dati forniti da Gayeon al Maeil Business Newspaper, nel 2025 i ventenni rappresentavano il 9,8 per cento dei nuovi iscritti, la quota più alta registrata dal 2020 ma ancora largamente minoritaria rispetto ai trentenni, che superavano il 60 per cento. La vera anomalia riguarda però le giovani donne: le nuove clienti ventenni sono aumentate del 14,2 per cento nel 2023, del 12,5 per cento nel 2024 e del 17,2 per cento nel 2025, tre anni consecutivi di crescita a doppia cifra.

È un segnale piccolo ma significativo perché contraddice l’idea secondo cui il matchmaker sarebbe necessariamente un residuo del passato, uno strumento al quale ricorrere dopo che l’amore spontaneo ha fallito. Sempre più spesso il ragionamento è opposto: perché investire anni in relazioni che potrebbero rivelarsi incompatibili quando è possibile filtrare prima alcune delle variabili considerate decisive?

Anche i documenti richiesti da queste società raccontano questa esigenza di certezza. In fase di iscrizione possono essere richieste prove relative a identità, istruzione, lavoro e reddito, mentre una parte della clientela dichiara di cercare proprio incontri percepiti come più “sicuri” e verificati rispetto alla casualità delle app.

Il paradosso è notevole: la generazione cresciuta con la possibilità di incontrare sullo smartphone un numero di potenziali partner impensabile per qualsiasi generazione precedente comincia, in alcuni casi, a pagare qualcuno perché riduca quella scelta.

A Shanghai il curriculum amoroso è appeso a un ombrello

A poco più di ottocento chilometri da Seoul, la stessa logica assume da anni una forma molto più analogica. Nel People’s Park di Shanghai, durante il fine settimana, fogli di carta e schede plastificate vengono appoggiati a terra, fissati agli ombrelli o esposti lungo i vialetti, mentre genitori e nonni passano da un profilo all’altro cercando un possibile marito o una possibile moglie per i propri figli.

È il celebre Shanghai Marriage Market, nato nei primi anni Duemila e diventato una delle rappresentazioni più visibili della dimensione contrattuale che il matrimonio può ancora assumere nella società cinese. I protagonisti delle schede spesso non sono presenti e, in alcuni casi, non sanno neppure che i genitori siano lì; a parlare per loro sono dati estremamente concreti: anno di nascita, altezza, istruzione, professione, reddito, possesso di un appartamento o di un’automobile e, soprattutto, le caratteristiche richieste nell’altra persona.

Nel 2018 Sixth Tone raccolse e analizzò 874 annunci del People’s Park. Anche ciò che non compariva sulle schede era eloquente: soltanto il 38 per cento parlava della personalità e appena l’11 per cento degli hobby, mentre lavoro, casa, aspetto e altre informazioni immediatamente confrontabili occupavano uno spazio molto maggiore.

La scena continua ancora oggi. Un reportage pubblicato nel maggio 2026 descrive file di profili nei quali possono comparire persino numero di immobili posseduti, situazione economica dei genitori, eventuali debiti, abitudini come fumo e alcol e requisiti molto precisi per il futuro coniuge.

Eppure mettere sullo stesso piano il marriage market cinese e il nuovo matchmaking sudcoreano sarebbe troppo semplice, perché tra i due esiste una differenza generazionale fondamentale. A Shanghai sono tradizionalmente i genitori a trasformare i figli in curriculum; a Seoul sono sempre più spesso gli stessi giovani a scegliere volontariamente strumenti che permettono di conoscere in anticipo il curriculum dell’altro.

È proprio questa differenza a rendere interessante il confronto. La tecnologia non ha eliminato la vecchia idea del matchmaking: l’ha resa individuale, portatile e apparentemente razionale.

Dallo swipe al filtro

Per anni abbiamo raccontato le dating app come la massima espressione della trasformazione dell’amore in mercato: centinaia di volti, una decisione presa in pochi secondi, uno swipe verso destra o verso sinistra. L’Hexagonal Human suggerisce però una fase successiva nella quale persino il volto non è più sufficiente, perché alla selezione estetica si aggiunge quella biografica.

Il problema non è necessariamente che i giovani siano diventati più materialisti delle generazioni precedenti. Casa, reddito, famiglia e status sociale hanno influenzato i matrimoni per secoli e i marriage market cinesi rendono visibile una pratica che in molte società avveniva semplicemente in maniera meno esplicita. La vera novità è la disponibilità di dati e la familiarità con la loro comparazione.

Una generazione abituata a valutare ristoranti attraverso stelle, corse attraverso chilometri e calorie, performance professionali attraverso KPI, musica attraverso classifiche e persino se stessa attraverso follower, visualizzazioni e percentuali di engagement dispone ormai dello stesso linguaggio anche quando pensa alla compatibilità. L’esagono non inventa questa mentalità: le dà una forma.

E proprio per questo la componente più interessante del fenomeno non è la ricerca della perfezione assoluta, ma il tentativo di eliminare il rischio. Avere più informazioni dovrebbe permettere di sbagliare meno, verificare prima dovrebbe impedire di scoprire troppo tardi una differenza inconciliabile, stabilire criteri dovrebbe evitare di investire tempo in un rapporto destinato a non funzionare. Solo che l’amore rimane uno degli ultimi territori nei quali conoscere tutte le variabili disponibili non significa necessariamente poter prevedere il risultato.

Sung Hoon e il nuovo uomo perfetto dei K-drama

È significativo che proprio adesso l’Hexagonal Human stia entrando anche nella fiction. What a Boss Wants (보스의 노골적 취향), prossimo adattamento di una storia nata come web novel su Naver nel marzo 2015 e diventata poi webtoon nel 2021, ruota attorno a Kwon Do-hyuk, il classico protagonista che il romance coreano avrebbe un tempo definito semplicemente perfetto: bello, ricco, competente e irresistibile. Nella nuova versione televisiva il ruolo è stato affidato a Sung Hoon, attore che nella propria carriera ha interpretato più volte proprio la figura del protagonista maschile elegante, fisicamente imponente e professionalmente vincente. Un archetipo che l’ha reso, con gli anni, uno degli attori più riconoscibili della scena rom-com dell’Hallyu Wave.

Ma l’adattamento del 2026 aggiunge un dettaglio che dieci anni fa non avrebbe avuto lo stesso significato: Kwon Do-hyuk è diventato un esperto di intelligenza artificiale che si fida dei dati più che delle persone, con pochissima fiducia, interesse o capacità empatica nei confronti degli altri. La descrizione è quasi una dichiarazione programmatica: l’uomo che possiede tutti i parametri desiderabili è contemporaneamente quello che tenta di leggere l’essere umano come un insieme di valori misurabili.

La produzione ha collegato il progetto proprio al concetto dell’Hexagonal Human, e il cortocircuito è perfetto perché permette di osservare come sia cambiato, in appena un decennio, persino l’archetipo romantico. Quando la storia originale venne pubblicata nel 2015, bastavano aspetto, ricchezza, capacità e fascino per definire Kwon Do-hyuk l’uomo ideale; nel 2026, nell’epoca dell’intelligenza artificiale, dei database matrimoniali e della compatibilità algoritmica, la perfezione ha bisogno di più coordinate.

Il chaebol dei K-drama non è scomparso. È diventato un radar chart.

Ed è forse questa la parte più interessante dell’intera storia, perché dietro un termine nato per scherzare sulla perfezione si nasconde una domanda che riguarda molto più della Corea del Sud: se possiamo conoscere in anticipo l’istruzione, il reddito, il lavoro, gli interessi, le abitudini, il patrimonio, la famiglia e persino una stima algoritmica della compatibilità di qualcuno, quanto spazio siamo ancora disposti a lasciare a ciò che non avevamo previsto?

La Gen Z dispone del più grande catalogo di possibili partner mai esistito e, proprio per questo, sembra sempre più interessata agli strumenti capaci di restringerlo. Dal foglio appeso a un ombrello al People’s Park ai database delle agenzie matrimoniali, dallo swipe al match costruito attraverso sei assi, cambia la tecnologia ma rimane lo stesso desiderio: ridurre l’incertezza prima di affidarsi a qualcosa che, per definizione, non può essere completamente calcolato.

Forse è questo il vero significato dell’Hexagonal Human. Non la ricerca di una persona perfetta, ma la speranza che, mettendo abbastanza parametri in ordine, sia possibile rendere meno imprevedibile anche l’amore.