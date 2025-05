American Music Awards: Billie Eilish vince tutto

Era candidata in sette categorie e ha portato a casa sette vittorie. Si può riassumere così la notte magica di Billie Eilish agli American Music Award. Un trionfo reso ancora più speciale dal fatto che questa volta a votare non era una giuria ma il pubblico.

La giovane vocalist si è aggiudicata il primo premio nelle categorie Artista dell’anno, Album dell’anno (Hit me hard and soft), Artista in tour, Artista Pop, Album Pop, Canzone dell’anno (Bird of a feather) e Canzone preferita.

Non poteva mancare un riconoscimento a uno dei pezzi più cliccati negli ultimi mesi, ovvero Die with a Smile di Lady Gaga e Bruno Mars che si aggiudica il premio nella sezione Collaborazione dell’anno. Le due superstar sono state premiate anche per il Miglior videoclip, quello di Die with a smile. La Social Song dell’anno è Anxiety di Doechii.

Post Malone è risultato il miglior artista country, mentre nella sezione femminile country il premio è andato a Beyoncé. Nella categoria Miglior artista Hip Hop Eminem batte Kendrick Lamar. Sempre di Eminem il miglior album Hip Hop, The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce).