RM dei BTS, il mecenate che ha portato i fan nei musei

C’è un modo molto coreano, e insieme molto contemporaneo, di trasformare una popstar in qualcosa di più di una popstar. Non cancellandone la fama, non sterilizzandola dentro la rispettabilità istituzionale, ma lasciando che quella fama diventi un ponte, un passaggio, una soglia attraverso cui milioni di persone arrivano dove forse, da sole, non sarebbero mai entrate: in un museo, davanti a un dipinto antico, dentro la storia materiale di un Paese che ha imparato a esportare non soltanto canzoni, drama e idol, ma anche memoria, artigianato, collezionismo, patrimonio.

È quello che accade con RM dei BTS, nome d’arte di Kim Namjoon, nominato Global Public Relations Ambassador del National Museum of Korea, il più importante museo nazionale sudcoreano. L’incarico, ufficializzato il 19 giugno, non arriva come un’improvvisazione costruita sulla popolarità globale del leader dei BTS, ma come il riconoscimento istituzionale di un percorso che RM porta avanti da anni: quello di artista, collezionista, mecenate e divulgatore involontario dell’arte coreana.

Perché RM, da tempo, non è soltanto il frontman intellettuale di una delle band più influenti del XXI secolo. È anche una delle figure che hanno contribuito a rendere l’arte coreana più desiderabile, più accessibile, più fotografata, più cercata. Non attraverso una campagna tradizionale, ma attraverso un gesto molto più potente nell’era dell’attenzione frammentata: esserci. Visitare mostre. Condividere opere. Donare. Studiare. Collezionare. Restituire alla cultura visuale coreana un posto dentro l’immaginario globale della Hallyu.

RM Global Public Relations Ambassador del National Museum of Korea

Il National Museum of Korea ha scelto RM per promuovere, in Corea e all’estero, il valore del patrimonio culturale coreano. Il museo, fondato nel 1945 e oggi situato a Yongsan, a Seoul, è il cuore istituzionale della memoria del Paese: custodisce milioni di reperti, coordina una rete di musei regionali e negli ultimi anni è diventato uno dei luoghi simbolo della nuova diplomazia culturale sudcoreana, capace di parlare non soltanto agli studiosi o ai turisti, ma anche alle generazioni cresciute dentro l’ecosistema globale del K-pop.

Durante la cerimonia di nomina, il direttore You Hong June ha sottolineato il valore della collaborazione con RM per condividere la bellezza del patrimonio culturale coreano con il pubblico internazionale. RM, da parte sua, ha definito l’incarico un grande onore e ha promesso di impegnarsi per far conoscere a un pubblico più ampio la bellezza e il valore della cultura tradizionale della Corea.

Non è un dettaglio secondario il dono scelto dal museo per l’occasione: una miniatura del Daedongyeojido, storica carta geografica custodita nella collezione del National Museum of Korea, trasformata in hanging scroll. È un oggetto che racconta molto più di una cortesia protocollare. È una mappa, letteralmente e simbolicamente. Ed è forse questa la chiave dell’intera operazione: RM come mappa vivente del soft power coreano, come figura capace di orientare lo sguardo globale non solo verso il presente scintillante della Corea pop, ma anche verso la sua profondità storica.

Dopo la cerimonia, RM ha visitato insieme al direttore la mostra “Kim Hong-do: Painting His Era”, dedicata a uno dei grandi maestri della pittura coreana, attualmente allestita nella Calligraphy and Painting Gallery del museo. Anche qui, il messaggio è chiarissimo: non si tratta soltanto di associare un nome famoso a un’istituzione, ma di mettere RM dentro un racconto culturale più vasto, quello in cui la Corea usa la propria cultura tradizionale non come reliquia, ma come linguaggio vivo.

Da Bottega Veneta a Seoul: l’eleganza silenziosa di Kim Namjoon

In Italia, RM è arrivato anche attraverso la moda, come volto di Bottega Veneta, maison che più di altre ha costruito negli ultimi anni un immaginario di lusso non urlato, artigianale, colto, quasi silenzioso. La sua presenza alla Milano Fashion Week per Bottega Veneta aveva già raccontato molto del suo posizionamento: non l’idol trasformato in cartellone pubblicitario, ma una figura capace di stare dentro l’alta moda con la stessa misura con cui entra in un museo.

È proprio questa coerenza estetica a rendere RM un caso interessante. Bottega Veneta non è il marchio dell’eccesso immediato, del logo gridato, dell’identità urlata. È una casa fondata sul gesto, sulla materia, sull’intreccio, sulla competenza artigianale. In questo senso, il dialogo con Kim Namjoon appare quasi naturale: un artista che ha costruito il proprio personaggio pubblico sull’idea di profondità, introspezione, lettura, collezionismo e pensiero, più che sulla semplice esposizione glamour.

Il punto, allora, non è che RM sia passato dalla moda all’arte. Il punto è che nel suo caso moda, arte, musica e patrimonio culturale sembrano far parte dello stesso discorso. Un discorso sul gusto, sulla memoria, sulla scelta degli oggetti, sulla capacità della Corea di parlare al mondo con linguaggi diversi senza perdere il proprio centro.

Il mecenate che ha portato i fan nei musei

Per capire perché la nomina del National Museum of Korea sia così rilevante, bisogna tornare a ciò che RM ha fatto negli anni per l’arte coreana. Nel 2020 ha donato 100 milioni di won al National Museum of Modern and Contemporary Art per ristampare libri d’arte fuori catalogo o difficili da reperire, destinati anche a biblioteche pubbliche e scolastiche. Non una donazione spettacolare nel senso più mediatico del termine, ma un gesto intelligente: finanziare la circolazione dei libri, cioè la possibilità che l’arte arrivi a chi non vive necessariamente vicino ai grandi musei o non ha accesso immediato agli strumenti della cultura visiva.

Poi sono arrivate altre iniziative legate alla conservazione del patrimonio coreano all’estero. RM ha donato anche alla Overseas Korean Cultural Heritage Foundation, sostenendo la tutela e la valorizzazione di beni culturali coreani conservati fuori dai confini nazionali. Tra i progetti più significativi c’è il restauro di un hwarot, abito cerimoniale nuziale della dinastia Joseon conservato al Los Angeles County Museum of Art, mentre un ulteriore contributo è stato pensato per sostenere un catalogo dedicato ai capolavori della pittura coreana custoditi in musei fuori dalla Corea.

Sono gesti che raccontano una consapevolezza precisa: il patrimonio culturale coreano non vive soltanto dentro i confini nazionali, ma anche nelle collezioni straniere, nei musei occidentali, negli archivi, negli oggetti dispersi che possono diventare strumenti di racconto, diplomazia, riconoscimento.

Il Namjooning: quando una passeggiata diventa soft power

C’è poi una parola che, più di molte analisi, racconta la dimensione culturale costruita da RM attorno alla propria immagine: Namjooning. Il termine, nato tra i fan, indica quel modo molto suo di attraversare il mondo: visitare musei, leggere, andare in bicicletta, camminare nella natura, fermarsi davanti a un’opera, fotografare un dettaglio, concedersi tempo in un’epoca che chiede solo velocità. Non è una campagna ufficiale, non è uno slogan istituzionale, non è marketing nel senso classico. È qualcosa di più interessante: un’abitudine personale diventata comportamento collettivo.

A renderlo tale sono gli ARMY, il popolo viola del borahae, la comunità che da anni muove i BTS e li accompagna ovunque: nei tour mondiali, nelle classifiche, nelle campagne social, ma anche nei luoghi più silenziosi e meno prevedibili della cultura. Se RM visita un museo, quel museo diventa una tappa. Se condivide un libro, quel libro viene cercato. Se fotografa un albero, un sentiero, una sala espositiva, quel gesto minimo diventa un invito a guardare meglio. In questo senso, il suo rapporto con l’arte coreana non passa soltanto dalle donazioni, dalle collezioni o dalle mostre, ma anche da una pedagogia silenziosa dello sguardo, resa globale da una fanbase capace di trasformare l’attenzione in movimento.

Ed è qui che il fenomeno diventa profondamente coreano e insieme globale. Perché il Namjooning non vende semplicemente la Corea come prodotto culturale, ma la racconta come esperienza: un pomeriggio al National Museum of Korea, una visita al Leeum Museum of Art, una passeggiata a Seoul, un’opera osservata senza fretta. È la Hallyu che smette di essere soltanto rumore, palco, performance, streaming, e diventa anche contemplazione. Una forma di soft power quasi opposta alla logica dell’algoritmo: meno aggressiva, meno urlata, ma forse proprio per questo più duratura.

Gli ARMY sulle tracce dell’arte coreana

A questo si aggiunge un impatto più popolare, forse ancora più interessante. La Korea Tourism Organization ha costruito persino un itinerario attorno ai luoghi dell’arte visitati da RM a Seoul, dal Seoul Museum of Art al Gana Art Center, dalla PKM Gallery al Leeum Museum of Art fino al National Museum of Korea. Non è folklore da fanbase: è un fenomeno culturale. I luoghi che RM visita diventano mete, i musei entrano nei percorsi degli ARMY, l’arte coreana smette di essere materia per pochi e diventa esperienza condivisa.

È qui che il confine tra fandom e diplomazia culturale si fa più sottile. Gli ARMY non si limitano a consumare BTS: li traducono, li spiegano, li proteggono, li accompagnano, li portano nei luoghi del mondo e portano il mondo nei luoghi che loro attraversano. È una comunità che sa trasformare un post, un libro, un museo o un’opera in una mappa affettiva. E quando questa mappa conduce verso la cultura coreana, il risultato è una forma di soft power che nessuna campagna istituzionale potrebbe comprare con la stessa naturalezza.

La mostra RM x SFMOMA: la collezione privata diventa racconto globale

Il passaggio successivo è forse il più importante: RM x SFMOMA: Between You and Me, la mostra che aprirà al San Francisco Museum of Modern Art dal 3 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027. Non è una mostra personale di RM come artista visivo, e questo va detto con chiarezza. È qualcosa di diverso, forse persino più interessante: la prima mostra museale costruita attorno a opere provenienti dalla sua collezione personale, in dialogo con la collezione del SFMOMA.

La mostra riunirà circa 200 opere provenienti dalla collezione di RM e da quella del museo americano, creando un confronto tra arte moderna e contemporanea coreana e artisti internazionali. Tra i nomi coreani presenti nella collezione di RM figurano Yun Hyong-keun, Park Rehyun, Kwon Okyon, Kim Yun Shin, To Sangbong e Chang Ucchin. Accanto a loro, nel dialogo costruito dal museo, appaiono riferimenti come Kim Whanki, Mark Rothko, Agnes Martin, Henri Matisse, Georgia O’Keeffe e Paul Klee.

La mostra sarà curata da RM insieme alle co-curatrici del SFMOMA América Castillo e Hyoeun Kim. Ed è qui che la storia cambia scala: RM non è più soltanto un collezionista famoso che presta opere, ma diventa una figura curatoriale, un mediatore tra Corea e Stati Uniti, tra modernità asiatica e modernità occidentale, tra gusto personale e istituzione museale.

Il titolo, Between You and Me, sembra già contenere la grammatica di questo passaggio: tra te e me, tra Oriente e Occidente, tra pubblico e privato, tra fan e visitatore, tra idol e intellettuale, tra mercato globale e memoria culturale. RM, in fondo, ha sempre abitato gli spazi intermedi. È rapper e poeta, leader e osservatore, superstar e collezionista, icona pop e uomo che entra nei musei con la serietà discreta di chi non vuole usare l’arte come accessorio, ma come forma di pensiero.

La nuova Hallyu non passa solo dal palco

La nomina di RM al National Museum of Korea racconta anche una trasformazione più ampia della Korean Wave. La Hallyu non è più soltanto l’espansione globale di musica, drama, beauty e food. È diventata infrastruttura culturale. È la capacità della Corea di usare la popolarità per portare attenzione verso ciò che popolare, almeno all’inizio, non era: l’arte moderna coreana, la calligrafia, la pittura Joseon, gli archivi, gli abiti tradizionali, i cataloghi fuori stampa, i musei nazionali.

In questo scenario, RM è la figura perfetta perché non appare costruito a tavolino. La sua credibilità nel mondo dell’arte non nasce ieri, con una nomina ufficiale, ma da una lunga sequenza di gesti coerenti. Ha visitato musei quando non era necessario farlo per una campagna. Ha collezionato opere quando non era ancora diventato un posizionamento. Ha donato denaro per libri, restauri e patrimonio quando avrebbe potuto limitarsi a prestare il proprio volto. Ha trasformato la sua curiosità personale in una forma di diplomazia culturale.

Il National Museum of Korea lo ha capito. E ha scelto di affidare una parte del proprio racconto globale a una figura che porta con sé milioni di fan, certo, ma anche qualcosa di più raro: un’idea di cultura come continuità. Non la Corea che seduce il mondo soltanto con la velocità del pop, ma la Corea che chiede di essere guardata più lentamente.

E forse è proprio qui che RM diventa davvero interessante. Non nel passaggio, pur importante, da Bottega Veneta al museo. Non nella spettacolarità di un idol che entra nel sistema dell’arte. Ma nella possibilità che, grazie a lui e agli ARMY, una generazione abituata a consumare immagini velocissime scelga di fermarsi davanti a un dipinto, a una mappa, a un abito antico, a un catalogo ristampato, e scopra che anche quello è parte della stessa onda coreana.