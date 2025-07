Premio Strega 2025: Paolo Bajani vince con “L’anniversario”

Il Premio Strega è il riconoscimento letterario più prestigioso d’Italia, assegnato ogni anno al miglior libro di narrativa scritto in italiano e pubblicato tra il 1° marzo dell’anno precedente e il 28 febbraio dell’anno in corso. Nato per valorizzare la narrativa contemporanea, il Premio rappresenta oggi un punto di riferimento per lettori, editori e autori, nonché una vetrina d’eccellenza per la letteratura italiana.

Istituito nel 1947 su iniziativa di Maria Bellonci e con il sostegno del produttore di liquori Guido Alberti, proprietario della casa produttrice del celebre liquore Strega — da cui prende il nome — il premio ha saputo rinnovarsi nel tempo pur mantenendo intatto il suo prestigio e rigore critico.

Una storia di cultura e dibattito

Fin dalla sua prima edizione, vinta da Ennio Flaiano con Tempo di uccidere, il Premio Strega ha incarnato un luogo di confronto intellettuale e culturale. I suoi vincitori raccontano la storia del Paese attraverso la lente della letteratura, spesso anticipando mutamenti sociali, politici e linguistici.

Il premio è assegnato dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, in collaborazione con il Liquore Strega, grazie al voto degli «Amici della domenica», un gruppo formato inizialmente da intellettuali e scrittori vicini ai Bellonci, oggi ampliato a circa 660 giurati, tra personalità della cultura, lettori forti, traduttori, studiosi e rappresentanti di istituzioni culturali italiane e straniere.

L’edizione 2025: i finalisti e il vincitore

L’edizione 2025 del Premio Strega si è confermata come una delle più vivaci e partecipate degli ultimi anni, sia per la qualità delle opere selezionate sia per l’eterogeneità degli autori in gara. La cinquina finalista è stata annunciata al Teatro Romano di Benevento lo scorso giugno, come da tradizione recente.

Andrea Bajani , L’anniversario (Feltrinelli)

, L’anniversario (Feltrinelli) Nadia Terranova , Quello che so di te (Guanda)

, Quello che so di te (Guanda) Elisabetta Rasy , Perduto è questo mare (Rizzoli)

, Perduto è questo mare (Rizzoli) Paolo Nori , Chiudo la porta e urlo (Mondadori)

, Chiudo la porta e urlo (Mondadori) Michele Ruol, Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa)

La serata finale si è tenuta, come ogni anno, a Villa Giulia a Roma, in una cornice che coniuga eleganza e tradizione. L’opera vincitrice è: L’anniversario di Andrea Bajani.

I vincitori degli ultimi 20 anni

Negli ultimi due decenni il Premio Strega ha premiato autori e opere che hanno segnato profondamente la letteratura italiana contemporanea. Di seguito, un elenco dei vincitori dal 2005 al 2024: