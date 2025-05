La Lombardia conquista il Canada: turismo, design e lifestyle in vetrina

La promozione internazionale della Lombardia non si ferma e, con il roadshow Lombardia Style, Regione Lombardia torna protagonista in Nord America. L’Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Barbara Mazzali, è volata in Canada per consolidare e rafforzare la collaborazione avviata con la Camera di Commercio Italiana in Canada, in un viaggio istituzionale che tocca due città chiave: Montreal e Toronto.

Due tappe strategiche, lunedì 26 maggio a Montreal e mercoledì 28 maggio a Toronto, pensate per valorizzare l’identità distintiva della Lombardia davanti a un pubblico selezionato di giornalisti, tour operator, agenzie di viaggio e stakeholder. Gli appuntamenti prevedono momenti di networking, presentazioni emozionali della destinazione e focus sulle eccellenze che rendono unica l’offerta lombarda: dall’enogastronomia al design, dalle esperienze immersive fino ai grandi eventi internazionali come le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

A rafforzare ulteriormente la missione è la presenza di partner d’eccellenza come Air Canada e Air Canada Vacations, che già promuovono attivamente i territori lombardi attraverso voli diretti e pacchetti turistici dedicati. Il collegamento annuale tra Milano Malpensa e Montreal rappresenta una leva strategica per l’incremento dei flussi turistici, culturali e imprenditoriali tra i due Paesi.

Turismo di valore e identità territoriale: la visione di Regione Lombardia

Barbara Mazzali, Assessore Regionale della Lombardia al Turismo, Marketing Territoriale e Moda: “Il Canada è per noi un mercato strategico, con un potenziale enorme, non solo per il numero di arrivi ma per la qualità dei turisti che può portare in Lombardia. Sono viaggiatori curiosi e attenti, con un grande interesse per tutto ciò che rende la nostra regione unica: l’arte, il buon cibo, il design, la natura, la moda e i grandi eventi internazionali come le Olimpiadi del 2026.

Abbiamo scelto di investire in una collaborazione forte con la Camera di Commercio Italiana in Canada e con Air Canada, che non sono semplici partner, ma veri alleati in una visione condivisa: far conoscere il nostro stile di vita, il nostro saper fare, la bellezza autentica dei nostri territori. Dalla Valtellina a Mantova, passando per i nostri laghi, i nostri borghi, la cultura e l’innovazione, vogliamo attrarre un turismo che non sia solo numeri, ma valore. Valore per le nostre comunità, per le imprese locali e per un modello di crescita sostenibile e rispettoso. In fondo, scegliere i flussi turistici significa anche scegliere il futuro che vogliamo per la nostra regione.”

Il roadshow canadese si inserisce all’interno della strategia di internazionalizzazione del brand Lombardia Style, che si fonda su un mix identitario di tradizione e contemporaneità. È lo stile di un territorio autentico e sorprendente, dove cultura, impresa e bellezza si fondono in un’offerta turistica completa e di alto profilo.

Durante gli eventi, ampio spazio è dato anche alla narrazione del ruolo della Lombardia come hub europeo di creatività e innovazione, capace di attrarre viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche e indimenticabili.

Mark Galardo, Executive Vice President & Chief Commercial Officer e President, Cargo – Air Canada: “Air Canada è lieta di svolgere un ruolo chiave nel collegare Regione Lombardia al Canada, avendo accolto oltre 700.000 viaggiatori a bordo dei nostri voli nella regione dal 2014. Oggi, il nostro servizio attivo tutto l’anno tra Milano e Montreal collega due città di livello mondiale, sostenendo i legami familiari, culturali ed economici di lunga data su entrambe le sponde dell’Atlantico. Diamo un caloroso benvenuto alla visita dell’Assessore Mazzali in Canada, riconoscendo le esperienze ricche e diversificate che Regione Lombardia offre ai viaggiatori, comprese le prossime Olimpiadi invernali.”

Grazie a una visione strategica e al dialogo costante con i mercati esteri, Regione Lombardia rafforza il proprio posizionamento globale come destinazione turistica di eccellenza, capace di attrarre, emozionare e conquistare.