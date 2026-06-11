K-luxury, la nuova onda coreana passa dall’hanbok: dentro Kumdanje, dove la tradizione diventa desiderio globale

Dopo K-pop, K-drama e K-beauty, la Corea punta sul K-luxury. Viaggio dentro Kumdanje, il brand che trasforma hanbok, tessuti e artigianato in lusso contemporaneo

Dopo il K-pop, i K-drama e il K-beauty, la prossima frontiera della Korean Wave potrebbe non fare rumore. Potrebbe avere il passo lento, sofisticato e costosissimo del K-luxury. Al centro di questa evoluzione c’è il K-craftsmanship: l’artigianato tradizionale coreano reinterpretato per il mercato globale del lusso.

La prima cosa che colpisce, però, non è quello che si vede. È quello che si tocca.

Perché la Corea del Sud che il mondo ha imparato a conoscere attraverso gli idol, le piattaforme streaming, le serie televisive e le beauty routine ha un’altra anima, più silenziosa e molto più antica. È fatta di tessuti che sembrano trattenere la memoria delle generazioni, di fili che attraversano secoli, di simboli nati per proteggere la vita, augurare prosperità, accompagnare i riti dell’esistenza. È una Corea meno immediata, meno algoritmica, meno virale. Ma forse proprio per questo ancora più potente.

Entrare nell’universo di Kumdanje significa capire che la tradizione coreana non è un archivio immobile. È materia viva. È superficie, consistenza, colore, gesto. È un tessuto che si sfiora con le dita e restituisce la sensazione netta di qualcosa che non nasce per essere consumato in fretta.

Kumdanje lavora sull’hanbok dal 1993. Più di trent’anni passati a custodire, reinterpretare e promuovere l’abito tradizionale coreano, non come reliquia cerimoniale, ma come linguaggio culturale. Il marchio, fondato da Lee Il-soon, appartiene a quella categoria rara di realtà capaci di stare contemporaneamente dentro il passato e dentro il futuro. Non si limita a riprodurre la tradizione. La traduce.

Il lusso comincia dalla materia

Nel mondo di Kumdanje tutto parte dalla materia. Prima dell’abito, prima della silhouette, prima ancora dell’immagine, c’è il tessuto. E non è un dettaglio secondario.

La fondatrice ha una formazione artistica nel campo della ceramica e questo si percepisce immediatamente nel modo in cui il brand guarda alle superfici. Le stoffe non sono soltanto supporti da tagliare e cucire. Sono corpi. Hanno peso, densità, trasparenze, rigidità, memoria. Alcune sembrano leggere come aria, altre hanno una presenza quasi architettonica, come se fossero costruite più che tessute.

Molti materiali vengono sviluppati direttamente all’interno del brand. Questo significa che Kumdanje non disegna semplicemente hanbok: costruisce un mondo visivo partendo dalla materia prima. La tradizione non viene applicata sopra il prodotto come una decorazione. Nasce dentro la sua struttura.

È qui che il concetto di K-luxury smette di essere una formula giornalistica e diventa qualcosa di molto concreto. Perché il lusso coreano, almeno nella sua forma più interessante, non sembra voler imitare quello europeo. Non nasce dall’ostentazione, dal logo, dalla riconoscibilità urlata. Nasce dalla precisione del gesto, dalla lentezza della lavorazione, dalla profondità culturale del simbolo.

In un mercato globale abituato a comprare status, la Corea sembra voler proporre qualcosa di diverso: identità.

L’hanbok non è un costume, è una grammatica culturale

Per molto tempo, fuori dalla Corea, l’hanbok è stato percepito soprattutto come abito tradizionale. Bellissimo, certo. Fotogenico, spesso. Ma confinato nell’immaginario della cerimonia, della festa, del matrimonio, della rappresentazione storica.

La trasformazione in corso è molto più interessante. L’hanbok sta diventando una grammatica visiva contemporanea.

Le sue linee, i suoi volumi, i suoi colori e i suoi codici vengono riletti da designer, artisti, stylist, fotografi e performer. Non per cancellarne il significato originario, ma per dimostrare che una tradizione sopravvive davvero solo quando riesce a cambiare forma.

È lo stesso principio che attraversa la strategia culturale della Corea del Sud negli ultimi anni. La Hanbok Culture Week, già nel 2022, coinvolgeva 36 città e 17 Paesi, trasformando un abito nazionale in piattaforma globale di diplomazia culturale. Dal 2020, con il progetto Hanbok Wave, la Corea ha iniziato a trattare l’hanbok come uno strumento di diplomazia estetica: non più soltanto abito tradizionale, ma immagine globale del Paese.

Nell’edizione 2025 della Hanbok Culture Week sono stati presentati 10 brand e oltre 100 tipologie di hanbok: numeri piccoli rispetto all’industria del K-pop, ma enormi se si considera il salto culturale di un abito per secoli legato al rito, alla famiglia e alla memoria nazionale.

Non è un caso che attrici come Suzy e Kim Tae-ri siano diventate interpreti di questa nuova narrazione. Il loro ruolo non è semplicemente quello di indossare un abito. È quello di renderlo desiderabile a una generazione che guarda la Corea attraverso Netflix, Instagram, TikTok, i red carpet, i videoclip, i magazine e i grandi eventi internazionali.

Qui Kumdanje trova il suo spazio naturale. Perché il brand non tratta l’hanbok come un costume da museo, ma come un codice culturale capace di muoversi tra cerimonia, moda, entertainment, cinema, drama, performance e immagine contemporanea.

Sul proprio sito, Kumdanje racconta infatti di occuparsi anche di design e produzione di hanbok per diversi media, dai musei ai drama, dai musical ai film, fino ai magazine. È un passaggio importante, perché chiarisce una cosa: la tradizione coreana oggi non vive soltanto nei luoghi deputati alla memoria. Vive anche negli schermi, nelle scene, nei set, nelle immagini che viaggiano nel mondo.

Da BLACKPINK a Coachella: quando l’hanbok sale sul palco globale

Il momento simbolico più potente è arrivato con le BLACKPINK a Coachella.

Sul palco di uno dei festival musicali più importanti al mondo, Jennie, Jisoo, Lisa e Rosé sono apparse con outfit ispirati al cheollik hanbok, realizzati da OUWR e Kumdanje. Non erano semplici costumi di scena. Erano dichiarazioni culturali. Abiti-manifesto.

La forza di quell’immagine stava proprio nella sua doppia natura. Da un lato c’era la tradizione coreana, con riferimenti ai motivi ricamati nella seta, ai simboli della longevità, al dancheong, alle peonie, alla natura. Dall’altro c’era il linguaggio del pop globale: palco, luci, performance, fanbase planetaria, estetica immediatamente riconoscibile.

In pochi minuti, l’hanbok è uscito dalla dimensione della nostalgia ed è entrato in quella del desiderio contemporaneo.

È questo il punto più interessante. La Corea non sta semplicemente mostrando al mondo il proprio patrimonio. Lo sta inserendo nei meccanismi culturali che il mondo già guarda, consuma e desidera. Sta trasformando la tradizione in immagine globale senza svuotarla del suo significato.

OUWR, il brand più giovane e contemporaneo collegato a Kumdanje, nasce proprio su questo crinale. Prende i codici dell’hanbok, i pattern, i simboli tradizionali e li porta in un linguaggio più immediato, più pop, più vicino alla generazione che conosce la Corea attraverso gli idol e le piattaforme digitali.

È il ponte tra l’atelier e il palco. Tra la nonna che trasmette un sapere e la fan che salva un’immagine su Pinterest. Tra il gesto antico e la sua nuova vita nell’immaginario globale.

I dieci simboli della longevità e la Corea che non dimentica

Tra gli elementi più affascinanti del lavoro di Kumdanje e OUWR c’è la rilettura dei Sipjangsaengdo, i dieci simboli della longevità. Sole, montagne, acqua, rocce, nuvole, pini, tartaruga, cervo, gru e fungo dell’immortalità compongono uno degli immaginari più riconoscibili della tradizione coreana.

Sono simboli che parlano di lunga vita, prosperità, armonia, continuità. Per secoli hanno abitato dipinti, paraventi, ricami, oggetti rituali e decorazioni. Oggi riappaiono nei tessuti, nei pattern, negli abiti, nelle immagini editoriali.

Ed è qui che la tradizione smette di essere folklore.

Perché un simbolo antico non resta vivo solo perché viene conservato. Resta vivo quando qualcuno riesce a farlo parlare ancora. Quando una gru, un pino o una montagna non vengono usati come ornamento esotico, ma come frammenti di un vocabolario culturale che può ancora dire qualcosa al presente.

In Kumdanje questa tensione è costante. Il passato non viene messo in scena come cartolina. Viene smontato, studiato, toccato, ricostruito. Diventa stoffa. Diventa abito. Diventa superficie contemporanea.

La nuova economia della Korean Wave

Questa evoluzione non avviene nel vuoto.

La Korean Wave è ormai una delle più potenti infrastrutture culturali del mondo contemporaneo. Non è un caso che tutto questo avvenga mentre l’industria coreana dei contenuti continua a crescere: nel 2023 valeva 151 trilioni di won, con l’obiettivo di arrivare a 165 trilioni nel 2025. Le esportazioni dell’industria coreana dei contenuti hanno raggiunto nel 2025 un nuovo massimo, arrivando a 14,9 miliardi di dollari. Il turismo segue la stessa traiettoria: nel 2025 la Corea ha registrato 18,9 milioni di visitatori stranieri.

Numeri che raccontano una trasformazione evidente. La Corea non viene più soltanto guardata. Viene visitata, comprata, indossata, attraversata.

Per anni il Paese ha esportato storie, volti, canzoni, skincare, format televisivi. Ora può esportare qualcosa di più difficile da replicare: la profondità del proprio patrimonio culturale.

Il K-luxury, in questo senso, non è un’invenzione di marketing. È la conseguenza naturale di un sistema che ha imparato a trasformare cultura in economia senza separarla dall’identità nazionale.

Il punto, però, è delicato. Perché quando la tradizione entra nel mercato globale del lusso, il rischio è sempre quello della semplificazione. Dell’ornamento svuotato. Del simbolo trasformato in pattern decorativo. Del patrimonio ridotto a estetica.

La forza di realtà come Kumdanje sta proprio nel tentativo opposto: partire dalla conoscenza, dalla materia, dal gesto, dal significato. Non usare la tradizione come superficie, ma come struttura.

La Corea dopo la Corea

Forse è questo che rende questa fase così interessante.

La Corea del Sud non sta più cercando soltanto di essere vista. È già vista. È già ascoltata. È già desiderata. Il passaggio successivo è più complesso: essere compresa.

Il K-pop ha aperto la porta. I K-drama hanno insegnato al mondo a familiarizzare con i codici emotivi coreani. Il K-beauty ha trasformato la cura di sé in rituale esportabile. Ora il K-luxury potrebbe portare la Korean Wave in una dimensione più adulta, più stratificata, più culturale.

Non più solo consumo rapido, ma patrimonio. Non più solo fandom, ma conoscenza. Non più solo trend, ma eredità.

Dentro Kumdanje, questa idea si percepisce nelle mani prima ancora che nelle parole. Nel modo in cui una stoffa viene spiegata, aperta, sfiorata. Nel modo in cui un simbolo antico viene riportato dentro un abito contemporaneo. Nel modo in cui l’hanbok smette di appartenere soltanto alla memoria e ricomincia a muoversi nel presente.

La prossima grande onda coreana potrebbe non avere il suono di un ritornello. Potrebbe non arrivare da una serie in streaming, né da un siero virale. Potrebbe arrivare da un tessuto, da un ricamo, da un gesto artigianale ripetuto per decenni finché il mondo, finalmente, impara a riconoscerlo.

E se il K-pop ha insegnato al mondo ad ascoltare la Corea, il K-luxury potrebbe insegnargli qualcosa di ancora più intimo: toccarla.