Il cane più costoso del mondo: perché un Border Collie può costare come una macchina

Non è un semplice cane da pastore, ma un collaboratore insostituibile. Alle aste britanniche i Border Collie migliori superano i 10.000 euro: ecco perché valgono tanto.

In una cittadina dello Yorkshire del Nord, in Inghilterra, allevatori di bestiame da tutto il mondo si riuniscono dal vivo e online per cercare di accaparrarsi all’asta uno degli strumenti di lavoro più indispensabili per il loro lavoro: il cane da pastore.

Skipton (questo il nome della cittadina), è ormai da anni un centro di aggregazione per tutti coloro che vogliono acquistare un Border Collie, ovvero quello che viene quasi universalmente riconosciuto come il miglior cane da pastore al mondo.

Il costo del “dipendente a quattro zampe”

La qualità si paga, questo è un fatto noto, e anche il cane da pastore non fa eccezione. È infatti Kim, una Border Collie venduta nel 2021 in Galles, a detenere il record di cane più costoso del mondo. La cifra che l’acquirente ha dovuto sborsare per assicurarsi i suoi “servizi” è stata infatti di ben 32.500 euro, diritti d’asta inclusi.

Ma se quello di Kim è un record, i prezzi alle aste di Skipton e degli altri Paesi del Regno Unito dove viene allevata da generazioni questa razza di cani fidatissimi è comunque molto elevata.

Le cifre si aggirano sui 500-1000 euro per un cucciolo ancora completamente da addestrare al lavoro, ma è facile che per esemplari promettenti vengano spesi molti più soldi. In un’asta di marzo 2026 a Skipton, i cuccioli hanno raggiunto prezzi fino a 5.200 euro.

Per i cani già avviati al lavoro di pastore di animali, le cifre da sborsare si aggirano intorno ai 2.500-3.000 euro, ma è facile raggiungere anche i 10.000.

Infine, per gli esemplari già completamente addestrati le cifre sono naturalmente più alte. In un’asta di giugno 2026, una cagna di nome Sue è stata venduta per circa 14.200 €. Anche se le medie variano molto: nell’asta di Skipton tenutasi a giugno, i cani maschi registrati hanno avuto una media di oltre 4.500 €, mentre le femmine hanno raggiunto i 6.500 €.

Tuttavia, per soggetti eccezionali o perfetti per gestire mandrie complesse i prezzi superano con facilità i 10.000 euro, fino ad arrivare, in alcuni casi, a 20 e 30.000.

L’importanza del cane da pastore

Perché un cane da pastore costa quanto un’auto? La risposta sta nel valore che genera. D’altra parte non si sta comprando un semplice cane, ma un vero e proprio “dipendente a quattro zampe”.

Uno studio pubblicato dall’Università di Sydney ha calcolato che un cane da lavoro ben addestrato può produrre un ritorno economico di oltre cinque volte il suo costo.

Le mansioni sono varie e delicate. Oltre a radunare e spingere il gregge, il cane separa i capi destinati alla mungitura o alle cure, tiene il bestiame lontano da cancelli e mangiatoie, e gestisce mandrie di bovini con la stessa sicurezza con cui guida le pecore.

Comandi vocali e fischi vengono eseguiti a distanza, spesso senza che l’allevatore debba muoversi. Questa autonomia, unita alla capacità di lavorare sotto stress con animali di grossa taglia, rende il cane un collaboratore imprescindibile.

Il prezzo riflette anche l’addestramento: anni di lavoro quotidiano per trasformare un cucciolo in un cane affidabile, e una selezione genetica che privilegia l’attitudine al lavoro verificata sul campo. In altre parole, non si acquista solo un compagno a quattro zampe, ma anche una competenza insostituibile.

Le aste internazionali

Il mercato dei Border Collie da lavoro è globale. Skipton resta la piazza più nota, con vendite regolari in primavera, estate e autunno. Ma vi sono anche altre aste britanniche che hanno peso internazionale.

In Galles, l’asta di Dolgellau ha visto recentemente una cagna di 14 mesi, Dot, aggiudicata per 19.000 euro, e un altro esemplare venduto a un compratore per 14.700 euro. La Harrison & Hetherington organizza aste online che attirano offerenti da Regno Unito, Irlanda, Europa e Stati Uniti.

Alle aste più importanti arrivano allevatori e conduttori da tutto il mondo: Giappone, Stati Uniti, Canada, Germania, Belgio, Italia e Australia. I cani vengono acquistati per il lavoro in fattoria, per la riproduzione o per le competizioni di sheepdog trials.

Un cane addestrato in Galles può finire in Texas, uno dello Yorkshire può iniziare una nuova vita in una fattoria giapponese.

Questa domanda mondiale, sostenuta dalla reputazione dei cani britannici, mantiene i prezzi elevati e rende Skipton e le altre piazze britanniche un riferimento imprescindibile per chiunque voglia dotarsi di quello che viene a ragione definito il “migliore amico dell’uomo”, nonché un importantissimo strumento di lavoro.